A La Thuile è il giorno di Emma Aicher: prima vittoria in superG

La Thuile e la Valle d’Aosta celebrano il secondo successo in carriera della tedesca Emma Aicher e il doppio podio azzurro, sempre con Sofia Goggia e Federica Brignone. Dopo giorni di grandi sforzi e sacrifici, finalmente sulla 3-Franco Berthod si è riusciti a gareggiare. Ancora fiocchi di neve nella notte, un’altra alba di enorme lavoro in pista, lisciatori e macchine. Le temperature in ribasso e il venticello che ha spazzato via le nuvole, hanno dato però regalato un po’ di speranza, fino alla regolare partenza. Non certo il terreno duro e compatto che era stato preparato, ma sulla 3-Franco Berthod lo spettacolo non è mancato. Sulle tribune tanti giovani, dai bambini delle scuole ai giovani atleti degli sci club.

A vincere è stata Emma Aicher, 21 anni tedesca, al secondo successo in pochi giorni e al primo in superG. Ha chiuso la gara, partita qualche porta più in basso del previsto, in 57”89, sciando molto forte nel primo e nell’ultimo settore. Ha rifilato solo 6/100 alla bergamasca Sofia Goggia, che conquista il 61° podio in carriera, recuperando terreno soprattutto nel terzo segmento. L’Italia sorride anche per la terza posizione conquistata da Federica Brignone, l’atleta di casa che non ha fatto la manche perfetta e che dopo l’errore nella parte iniziale ha voluto rischiare il tutto e per tutto. Il grande recupero non è arrivato e si è fermata a 39/100 dalla vetta. È il podio numero 81 e si porta a meno 7 dal primato di Alberto Tomba.

Lara Gut-Behrami, leader della classifica di specialità, si è piazzata quarta a 47/100. Continua a indossare il pettorale rosso forte dei 515 punti; il divario si assottiglia leggermente: ora Federica Brignone è distante 45 punti, Sofia Goggia è a quota 129. Nella classifica generale, quando mancano 5 gare al termine della stagione, Federica Brignone si porta a 1354 punti, con un margine di 332 lunghezze sull’elvetica Lara Gut-Behrami e 503 sulla connazionale Sofia Goggia.