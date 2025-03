Rally: Corrado Peloso secondo al Bardolino. Il pilota

Rally di Bardolino – C.R.Z. 4a zona, Corrado Peloso e Paolo Carrucciu sono riusciti a raggiungere un importante risultato con il secondo posto nella classe Rally 5, a bordo della loro Clio Rally 5, preparata dalla Racing Garage di Inzago. Un piazzamento che acquista un valore particolare, soprattutto in un momento di ritorno alle competizioni dopo un anno di assenza. Il team, guidato da Riccardo Filippini e Flavio Ros, ha offerto al pilota di Sarre la giusta stabilità e supporto per riprendere confidenza con le gare, dimostrando che la scelta di ripartire da questa competizione è stata quella giusta.

“Ho ritrovato la serenità in corsa,” racconta Corrado Peloso, visibilmente soddisfatto al termine della gara. “Una sensazione che non conoscevo più. L’intesa con il nuovo team è importante e, chilometro dopo chilometro, ho ritrovato gli automatismi: è andato tutto come avevamo ipotizzato alla vigilia.” Questo risultato, infatti, non è solo una conferma di preparazione tecnica, ma anche un segnale di ritrovata fiducia da parte del pilota, pronto ad affrontare sfide ancora più importanti. “Adesso possiamo pensare ad imbastire il programma della stagione in un campionato di livello,” conclude, con uno sguardo già proiettato verso i prossimi appuntamenti.

Nonostante il secondo posto, il rallista ha avuto anche momenti di grande performance durante la gara. Dopo un inizio più cautelativo, che lo ha visto chiudere al terzo posto dopo il primo loop notturno del doppio passaggio sulla Fasor-Rubiana di 14,49 chilometri, Peloso ha iniziato ad alzare il ritmo, segnalando il suo primo scratch sulla quinta speciale, San Zeno. Lì ha fatto registrare il miglior tempo, e ha continuato a spingere nelle speciali successive, raggiungendo un altro buon piazzamento sulla sesta, Caprino, e sulla settima, Bardolino. Nonostante il forte impegno, la sua costanza ha permesso di concludere in terza posizione sulla speciale conclusiva, Rally Club.

L'andamento della gara, tuttavia, ha visto prevalere Michele Falezza e Giulia Tomasi tra le Rally 5, con un vantaggio di 21”6 su Peloso e Carrucciu, mentre il terzo posto è andato a Longo-Riva, con un distacco di 1’18”. Nonostante la vittoria non sia stata raggiunta, Peloso ha dato l'impressione di aver trovato il giusto feeling con la sua vettura e con la sua nuova squadra, che si è rivelata fondamentale per il buon esito della sua performance.

Il Rally di Bardolino ha quindi rappresentato per Peloso non solo un test importante, ma anche una conferma della sua capacità di tornare al top, con uno spirito pronto per affrontare sfide più impegnative. La stagione è appena iniziata, ma le premesse sono certamente positive.

Classifica:

https://www.cronocarservice.it/temporeale/RallyNew21_5/temporealenew.asp?s

tage=33