Sci alpino: raduno sciistico della categoria Children ad Antagnod

Campionati italiani Children di Sci alpino, dal 18 al 22 marzo, in località ancora da definire (in origine Ovindoli e Campo Felice; L’Aquila; Abruzzo, ma per mancanza di neve potrebbe traslocare in Trentino) e, per i selezionati della Rappresentativa valdostana, sono stati organizzati due giorni di raduno sciistico: oggi a Antagnod, domani in Valgrisenche.

Sono trentasei i convocati per la due giorni, equamente divisi tra Ragazzi e Allievi, che si alleneranno sotto la guida di Luca Liore e Manuel Carrozza. Categoria Ragazzi: Estelle Fosson, Miha Nex (Sc Aosta), Maelie Nicco (Sc Val d’Ayas), Zoe Mosca Barberis (Sc Courmayeur MB), Rebecca Borri (Sc La Thuile Rutor), Asia Joyeusaz, Celeste Sabolo (Club de Ski), Cloe Bal, Anja Torroni, Mattia Capellazzi, Luca Boano, Tupac Bustos, Mattia Pedoja Maso, Matteo Bertazzi, Simone Testolin (Sc Crammont MB), Edoardo Penna, Ludovico Aprato (Sc Courmayeur MB), Mattia Colli (Sc Val d’Ayas). Categoria Allievi: Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB), Sara Parini, Arianna Grosso (Sc Aosta), Elisa Sertorelli, Maya Moras (Club de Ski), Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas), Alyssa Borroni, Valentina Macario, Hélène Blanchet, Umberto Chiapello, Astor Bustos (Sc Crammont MB), Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino), Patrick Corbellini, Federico Valente (Club de Ski), Michael Artaz (Sc Val d’Ayas), Nicolas Fosson, Mattia Fosson, Federico Sapia (Sc Aosta).



CIRag Sci nordico

Tre giorni dedicati ai Campionati italiani Ragazzi di Sci nordico, dal 7 al 9 marzo, a Campolongo di Rotzo/Asiago (Vicenza), dove saranno in palio i titoli della Gymcana Cross in tecnica libera (1 km), dell’Individuale skating (5 km maschile e 4 km femminile) e le Staffette miste in tecnica classica (4x3.3 km).

Sono ventisei i convocati per la trasferta veneta, accompagnati dai tecnici Valerio Sorteni, Igor Dorigo, Andrea Restano, Maurizio Macori, Mathieu Charbonnier, Beatrice Bastrentaz: Viola Bochicchio, Jacqueline Bagnod (Torgnon 2.0), Ilaria Testolin (Sc Drink), Eleonora Pieiller (Sc St-Barthélemy), Severine Trento, Justine Imperial, Emila Dorigo (Sc Valdigne MB), Martina Tiraboschi, Cecilie Borbey (Gs Godioz), Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes), Arline Chabod (Sc Valsavarenche), Eva Zoppo Ronzero (Sc Mont Nery), Alenie Benetti, Andrea e Marco Ianniello (Sc Gran Paradiso), Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes), Joel Nicoletta, Xavier Perrin (Sc St-Barthélemy), Thierry Beseval, Filippo Vesan (Sc Fallère), Learco Collè (Sc Mont Nery), Cédric Donnet (Sc Valdigne MB), Mattia Iachi Bretto, Nadir Bastrenta (Sc Gressoney MR), Samuel Favre (Pol. Pollein), Alessandro Giannini (Sc Drink).