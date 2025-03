Nuoto: Brillano gli Esordienti dell'Aosta NUoto

I giovani atleti, suddivisi nelle categorie Esordienti A ed Esordienti B, hanno affrontato la competizione mettendosi alla prova con determinazione. Gli Esordienti B sono stati guidati dall’allenatore Federico Gottardi, mentre gli Esordienti A hanno gareggiato sotto la direzione tecnica di Mattia Castiglioni.

Gli atleti convocati per la competizione sono stati:

Esordienti B (Allenatore: Federico Gottardi): Francesco Amendolia, Rebecca Cantelli, Giorgia Chicu, Matteo Vittorio Chatrian, Edoardo Giuliani, Noah Ghignone, Alessandra Palma, Carlotta Santomassimo.

Esordienti A (Allenatore: Mattia Castiglioni): Ginevra Agrimonti, Thomas Arghittu, Helene Brunet, Davide Carere, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Chloé Dherin, Clio Di Donato, Jacopo Daddi, Annamaria Fazari, Gerardo Fazari, Diego David Girasole, Chloé Gerbaz, Marta Giannelli, Valeria Gutu, Elia Nachtmann, Andrea Merighi, Valentino Paoletti, Sofia Lytvynenko, Solidea Roggero.

Le migliori prestazioni registrate sono state:

Esordienti B

Edoardo Giuliani ha ottenuto il 7º posto nei 50 Stile Libero con il tempo di 39"1 .

ha ottenuto il nei con il tempo di . La staffetta 4x50 Rana Femmine (Palma, Santomassimo, Chicu, Cantelli) ha conquistato il 7º posto con il tempo di 3’49”2 .

(Palma, Santomassimo, Chicu, Cantelli) ha conquistato il con il tempo di . Rebecca Cantelli (3'25"5) e Francesco Amendolia (3'13"0) hanno mostrato importanti progressi tecnici nei 200 Stile Libero .

(3'25"5) e (3'13"0) hanno mostrato importanti progressi tecnici nei . Matteo Vittorio Chatrian ha vissuto il suo esordio ufficiale nelle competizioni, affrontando con entusiasmo la sua prima esperienza in gara.

Esordienti A

Annamaria Fazari ha conquistato il 2º posto nei 100 Stile Libero con il tempo di 1'10"9 .

ha conquistato il nei con il tempo di . Francesca Chira ha ottenuto il 7º posto nei 100 Rana con il tempo di 1'35"3 .

ha ottenuto il nei con il tempo di . Diego David Girasole ha ottenuto il 10º posto nei 200 Dorso con il tempo di 2'52"3 .

ha ottenuto il nei con il tempo di . Davide Carere ha raggiunto il 10º posto nei 100 Misti con il tempo di 1'20"10 .

ha raggiunto il nei con il tempo di . La staffetta 4x50 Rana Femmine (Gutu, Gerbaz, Roggero, Chira) ha ottenuto il 6º posto con il tempo di 2'52"5 .

(Gutu, Gerbaz, Roggero, Chira) ha ottenuto il con il tempo di . Ottime prestazioni nei 400 Stile Libero per Annamaria Fazari (5'36"5) e Thomas Arghittu (5'29"30), che hanno affrontato con energia la loro prima prova su questa distanza.

L’allenatore degli Esordienti A, Mattia Castiglioni, ha commentato così il risultato della squadra: "Tante prestazioni positive e qualche scivolone. Il nuoto è uno sport difficile, ci si mette costantemente in discussione e bisogna aver voglia di fare un sacco di fatica. Uscire dalla propria zona di comfort, cimentandosi in gare anche al di fuori delle proprie caratteristiche, può essere poco piacevole, ma è essenziale per crescere e migliorare."

Il presidente dell’Aosta Nuoto ASD, Paolo Fazari, si ritiene soddisfatto per l’impegno dimostrato dagli atleti della squadra e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti agonistici.

I prossimi impegni per la società saranno i Campionati Regionali di Categoria, che vedranno gli atleti assoluti in vasca nei prossimi sabato 8 e 16 marzo.