Nuoto: Matteo Espositi sul podio e ottimi piazzamenti per l'Aosta Nuoto ASD alla III tappa della Coppa Los Angeles

Il 22 e 23 febbraio 2025, la squadra assoluti dell'Aosta Nuoto ASD ha preso parte alla III tappa del circuito Coppa Los Angeles, svoltasi negli impianti di Torino e Novara. Gli atleti valdostani hanno gareggiato nel Concentramento di Torino presso la piscina Usmiani, confrontandosi con numerosi nuotatori provenienti da tutto il Piemonte.

Guidati dagli allenatori Edoardo Giovannetti e Federico Gottardi, i ragazzi hanno affrontato la competizione con impegno e determinazione, confermando la bontà del lavoro svolto in allenamento e mettendo in mostra ottime prestazioni in vasca.

I convocati:

Femmine: Giorgia Albace, Alice Baraldi, Amelie Camisasca, Sveva Carro, Ginevra Cazzato, Isabella Graziella Craciun, Corinne Desandrè, Petra Favre, Aurora Furfaro, Sara Gallizioli, Giada Griso, Ginevra Grosso, Iris Guglielmo, Beatrice Mazzone, Maya Melotto Sureda, Emma Morsetti, Elena Navarretta, Alice Padalino, Alysee Petey, Sophie Recaldini, Gaia Cristina Valenti, Giorgia Vicentini, Greta Vicentini

Maschi: Pietro Cerrato, Maxim Chuc, Matteo Espositi, Davide Merighi, Lorenzo Kwesi Miserocchi, Ismaele Procopio, Yari Nazario Rossan, Mattia Savoia, Pietro Viola, Leonardo Xhaferi

I migliori piazzamenti:

Matteo Espositi - 200 rana 3° posto 2’22”90 - centrando il tempo per i Criteria Nazionali.

Elena Navarretta - 200 rana 7° tempo 2’47”54

Corinne Desandré - 5o stile libero 5° tempo 27”17

Maya Melotto Sureda - 100 stile libero 1’02”87

L'Aosta Nuoto ASD proseguirà la propria preparazione con l'obiettivo di migliorare costantemente e rappresentare con orgoglio la Valle d'Aosta nelle future competizioni.