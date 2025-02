Golf: Dimezzata la nazionale del Sant'Anna

La stagione agonistica dei giovani golfisti valdostani è proseguita sabato 22 febbraio con una nuova e stimolante sfida sui green liguri, precisamente al Golf Club S. Anna di Genova. L'evento, valido come competizione nazionale, ha visto il debutto dei giovani talenti della Valle d'Aosta su un percorso tecnico e impegnativo. Tuttavia, la pioggia battente ha costretto gli organizzatori ad annullare la seconda giornata di gara, lasciando come unica prova valida quella di sabato.

A rappresentare la regione, tre giovani golfisti del Golf Club Aosta Brissogne: Federico Subet (18 anni, di Charvensod), Alessandro Subet (16 anni, di Charvensod) e Federico Muzi Falconi (14 anni, di Aosta). Nonostante il tempo inclemente, i tre ragazzi hanno affrontato con determinazione le 18 buche del campo. Federico Subet ha concluso la gara con un ottimo 80 (+8 sul par), guadagnandosi la 13ª posizione. Il torneo è stato vinto da Stefano Osella del Golf Club La Margherita (Torino), che ha chiuso con un punteggio di 73 colpi (+2).

Altri due valdostani, però, hanno dovuto affrontare qualche difficoltà in più: Alessandro Subet ha terminato con 87 colpi, piazzandosi 41°, mentre il più giovane, Federico Muzi Falconi, ha concluso il torneo in 48ª posizione con 89 colpi.

Come accade spesso nelle competizioni invernali, le difficoltà sono molteplici. Oltre alla tecnica del percorso, i giovani golfisti devono fare i conti con le condizioni meteo avverse e con un ostacolo ulteriore: l'ambiente montano della Valle d'Aosta, che rende difficile l'allenamento costante. Mentre altri territori godono di campi aperti tutto l’anno, i golfisti valdostani devono allenarsi in spazi limitati e per periodi brevi. Questa condizione si fa sentire in gara, ma non ha fermato i ragazzi, che continuano a lottare con impegno e passione, consapevoli che ogni gara è un passo verso la loro crescita e miglioramento.

Nonostante la pioggia abbia ridotto le opportunità di gara, il cammino agonistico dei giovani golfisti valdostani prosegue senza sosta. Nel prossimo fine settimana, infatti, Federico, Alessandro e Federico Muzi Falconi saranno di nuovo in Liguria per affrontare il prestigioso Trofeo Cemadis, una competizione nazionale su 36 buche che si svolgerà tra sabato 1 e domenica 2 marzo. I giovani talenti valdostani torneranno sul campo del Golf Club Arenzano Pineta (GE), pronti a misurarsi con i migliori giocatori italiani e a continuare il loro percorso di crescita.