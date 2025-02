Tomas e Cheillon: la Valle d’Aosta riparte a tutto gas nel Cnv Motornext 2025

Il giovane talento David Tomas torna in pista dopo l’infortunio, affiancato dall’esperto Andrea Cheillon. La Valle d’Aosta è pronta a lasciare il segno nel campionato nazionale di velocità.

Dopo il brutto infortunio rimediato nell’ultima gara di Pomposa – una frattura al radio che lo ha tenuto lontano dalla pista – David Tomas è pronto a rimettersi in gioco. Il pilota valdostano, classe 2011, ha affrontato una fase di recupero intensa e ora è determinato a dare il massimo nel Campionato Nazionale Velocità (CNV Motornext) 2025. Ad accompagnarlo in questa stagione ci sarà un altro nome ben noto agli appassionati di motociclismo in Valle: Andrea Cheillon, classe 1977, che torna alle competizioni nella categoria 190 Sport. I due piloti valdostani si allenano regolarmente sulla pista di Pontey – La Quercia 58, ormai un punto di riferimento per la crescita dei talenti locali, e hanno già iniziato i primi test per arrivare competitivi all’inizio della stagione.

TOMAS IN MINIGP 160, CHEILLON IN 190 SPORT: OBIETTIVO STARE NEL GRUPPO DI TESTA

Per il 2025, David Tomas correrà nella categoria 160 MiniGP con la nuova Bucci BR12 160, sotto le insegne del team Alemoto Corse. Dopo il lungo stop forzato, il giovane pilota valdostano vuole gareggiare ai vertici della competizione e dimostrare tutto il suo talento.

A dare battaglia in questa categoria ci saranno anche:

Samuele Cavallaro (campione in carica)

Vanessa Loprevite

Nella categoria 190 Sport, invece, la Valle d’Aosta sarà rappresentata da Andrea Cheillon, che scenderà in pista con la Ohvale GP2 190. Un ritorno importante per il pilota valdostano, che con la sua esperienza potrebbe rivelarsi una delle sorprese della stagione.





Un vivaio di giovani talenti già pronti al grande salto

Alemoto Corse sarà presente anche nella 110 MiniGP, con una pattuglia di giovanissimi piloti, tutti debuttanti nel CNV, ma già con esperienza maturata sulle piste (anche su quella valdostana di Pontey – La Quercia 58, dove si sono allenati negli ultimi anni)

Loris Accorsi (debuttante)

Mirko Loprevite (debuttante)

Edoardo Floriani (debuttante)

Mattia Gaudiano (debuttante)

Emanuele Turi (debuttante)

Daniele Battisti (debuttante)





Novità 2025: il debutto della CUBE 160, la moto artigianale firmata Loprevite

Un altro grande punto di interesse per la stagione 2025 sarà l’esordio della CUBE 160, una moto completamente artigianale progettata da Alessandro Loprevite, General Director di Alemoto Corse. Il prototipo, sviluppato per competere nella 160 MiniGP, sarà guidato dalla figlia Vanessa Loprevite, portando in pista un progetto innovativo che punta a sfidare le case costruttrici più affermate.

Nella categoria Pitbike, invece, sarà Alessandro Consoli a rappresentare il team, con l’obiettivo di puntare ai piani alti della classifica.

Il team satellite Alemoto Corse: i nuovi talenti da tenere d’occhio

Alemoto Corse non sarà presente solo con il team ufficiale: il team satellite vedrà in pista due giovani promesse pronte a mettersi in mostra:

Mattia Nova (categoria 190 Junior)

Morgana Lovati (categoria 160 MiniGP)

Entrambi, nonostante la giovane età, sono già considerati tra i più veloci in griglia e promettono di essere tra i protagonisti della stagione.





La preparazione: la Quercia 58 di Pontey, fucina di talenti valdostani

Per David Tomas e Andrea Cheillon, il ritorno in pista passa attraverso una preparazione intensa. Entrambi si stanno allenando settimanalmente alla Quercia 58 di Pontey, dove affinano tecnica e resistenza in vista del campionato. David, in particolare, ha dovuto lavorare molto sul recupero fisico dopo l’infortunio, alternando test sulla moto con sessioni di allenamento mirate per tornare al 100%. Andrea Cheillon, invece, sta sfruttando i test fuori Valle per adattarsi alla sua nuova Ohvale GP2 190, con l’obiettivo di arrivare competitivo già alla prima gara. La crescita della pista di Pontey come centro di formazione per piloti non si ferma, la scuola prepara nuovi pilotini da inserire ogni anno nel campionato a 2 e 4 ruote.

Calendario CNV Motornext 2025: il cammino dei piloti valdostani

📅 26-27 aprile – Lignano Circuit

📅 24-25 maggio – Motodromo di Pomposa

📅 28-29 giugno – 7 Laghi, Castelletto di Branduzzo

📅 19-20 luglio – Ottobiano

📅 13-14 settembre – Kartodromo di Pomposa

Tomas e Cheillon: due valdostani pronti a stupire

Con la stagione ormai alle porte, la Valle d’Aosta torna a far sentire la sua voce nel CNV. David Tomas ha voglia di riscatto dopo l’infortunio, mentre Andrea Cheillon è pronto a dare battaglia nella sua nuova categoria. Ma oltre ai due protagonisti valdostani, ci sarà un’intera generazione di giovanissimi piloti cresciuti tra Pontey e i circuiti nazionali, pronti a scrivere una nuova pagina di storia per il motociclismo regionale.

Appuntamento al 26-27 aprile per il primo round a Lignano Circuit: la stagione dei piloti valdostani sta per iniziare