Sci nordico: Laurent argento con la Staffetta mista a Schilpario

Ultime due gare, questa mattina, a Schilpario (Bergamo) dei Campionati Mondiali Juniores e Under 23 di Fondo, sipario affidato alle Staffette 4x5 km miste (prime due frazioni in classico, le altre due in skating, di entrambe le categorie e quartetti azzurri che conquistano bronzo e argento, quest’ultimo grazie alla squadra che comprendeva Nadine Laurent, schierata in seconda frazione, preceduta da Davide Ghio e seguita da Martino Carollo e Maria Gismondi.

Prima frazione con quattro nazioni al cambio in simultanea, con già Thomas Linnebo Mollestad (14’51”2) il primo a passare il testimone, con il finanziere cuneese Davide Ghio (14’52”5), terzo, a 1”3; secondo segmento di gara e Anniken Sand (16’30”7) che accumula un leggero vantaggio, 13”9, su Nadine Laurent (Fiamme Oro; 16’43”3), gressonara che a sua volta mette tra sé e la Germania 6”. È il norvegese Mathias Holbaek (12’52”2) che rompe gli indugi e gli equilibri facendo dilatare il divario a 43”7 sul cuneese Martino Carollo (13’22”0), poliziotto piemontese sempre secondo, con un vantaggio sulla Finlandia, terza, di 6”. Ultima frazione affidata alla poliziotta romana Maria Gismondi (14’56”6) che recupera una decina di secondi a Eva Ingegrigtsen (15’03”4) e porta gli azzurri sul secondo gradino del podio con il tempo complessivo di 59’54”4; oro alla Norvegia (59’17”5) e con bronzo alla Germania, attardata di 51”8 (Elias Keck, Verena Veit, Marius Kastner, Helen Hoffmann; 1h 00’09”3).

Il bronzo Juniores va al collo di Gabriele Matli, Beatrice Laurent, Davide Negroni e Marit Folie, quartetto preceduto dalla Norvegia e dalla Francia.