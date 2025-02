Filippo Gelsomino e Hervé Navillod al via del Campionato N5 Asfalto sulla Citroën DS3 della Bertino Motorsport

Stagione 2025 pronta per Filippo Gelsomino, pilota valdostano che quest’anno sarà al via del Campionato N5 Asfalto, uno dei campionati rally più innovativi in Italia, con un calendario annuale di 4 gare emozionanti che si svolgono su percorsi iconici e tecnici, a bordo della Citroën DS3 1600 cc Turbo 4WD preparata dalla Bertino Motorsport e navigato dal valdostano Hervé Navillod.



Filippo, pilota emergente con la passione per la velocità e la competizione, anni fa, e dopo non pochi sacrifici, è riuscito ad acquistare la sua prima Subaru grazie alla quale ha conosciuto Natale Bertino ed il suo Team.

“Insieme abbiamo affrontato la mia prima gara, il Rally Valle d’Aosta, dove ci siamo portati a casa un bel 3° posto, oltre a vincere l’ultima prova speciale di cui andiamo molto fieri. Dopo il Rally Città di Torino, abbiamo così deciso di iscriverci al Trofeo Suzuki 2023” commenta Gelsomino.



Un equipaggio ormai consolidato quello formato dai due valdostani che ha portato entrambi a migliorare, iscrivendosi alla scuola per piloti emergenti, la “Driving For Victory”, progetto realizzato da Corrado Perino (istruttore di guida rally Aci Sport 3° livello e direttore del Centro Tecnico Federale Aci del Piemonte) con l'obiettivo di formare giovani e nuovi talenti che possano gareggiare nelle gare internazionali, facendo prima esperienza nelle gare minori.



“Ogni insegnamento ricevuto e ogni gara combattuta mi lasciano sempre un pezzettino in più per rendere le mie performance sempre più alte, con risultati sempre migliori e con carica e voglia di migliorarmi sempre maggiori. Partecipare all’N5, poi, significherà mettersi alla prova in un contesto altamente competitivo, dove ogni gara ci darà la possibilità di confrontarci con tanti promettenti piloti. Ringrazio tutti i miei sponsor che ci permetteranno quest’anno di prendere parte al campionato più innovativo del contesto nazionale” ha concluso Filippo.