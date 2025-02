Golf: Clima avverso e prestazioni sottotono, i valdostani fuori dal taglio a Garlenda

Un vento forte, temperature basse e pioggia incessante hanno reso la competizione particolarmente ardua, ma nonostante ciò, il livello degli iscritti è stato altissimo, con numerosi giocatori di rilievo nazionale. Tra questi, i tre valdostani Emanuele Giachino e i fratelli Federico e Alessandro Subet si sono guadagnati l'accesso grazie all'ordine di merito e hanno avuto la possibilità di sfidare i migliori, affrontando le difficili condizioni del campo.

La gara si è articolata su tre giornate, per un totale di 54 buche, con le ultime 18 riservate ai primi 56 giocatori della classifica. Purtroppo, il trio valdostano non è riuscito a superare il taglio, accontentandosi di essere protagonisti nelle prime due giornate di gara. Emanuele Giachino, 18 anni, ha chiuso al 57esimo posto, risultando il primo degli esclusi dal taglio. Federico Subet ha occupato la 63esima posizione, mentre il fratello Alessandro si è classificato 69esimo.

Le condizioni meteo hanno influito pesantemente sul rendimento dei golfisti, in particolare sui nostri atleti che, a causa di una preparazione limitata dai mesi di stop forzato, hanno avuto difficoltà a gestire i colpi sul campo. Il venerdì la partenza è stata ritardata di quasi un’ora a causa dei green gelati, rendendo le prime buche particolarmente difficili. Per Giachino, il miglior piazzamento nella giornata è stato il 47esimo posto con un punteggio di 82 (+10), mentre i fratelli Subet hanno chiuso rispettivamente 68esimo con 89 (+17) e 70esimo con 90 (+18). Sabato, con il ritorno della pioggia e del vento, Federico Subet ha ottenuto la miglior performance del gruppo, con 84 colpi (+12), portandosi al 63esimo posto. Il fratello Alessandro, invece, ha avuto una giornata difficile, chiudendo con 95 colpi, mentre Giachino, nonostante un miglioramento nella sua performance, con 87 colpi, ha visto il sogno di partecipare alla terza giornata sfumare per un solo colpo.

Il prossimo appuntamento per i golfisti valdostani sarà il 21 e 22 febbraio, a Sant’Anna di Cogoleto, in Liguria, sul campo del Golf Club Genova, dove Emanuele Giachino, il giovane Federico Muzi Falconi e i fratelli Subet saranno di nuovo in gara.