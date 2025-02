La selezione di Rhêmes-Notre-Dame ha definito i neo aspiranti maestri di sci di fondo

Sono stati 48 i candidati che mercoledì e giovedì si sono ritrovati sulle piste di Rhêmes-Notre-Dame per la preselezione che dava accesso al 22° corso regionale di formazione per aspiranti maestri di sci di fondo. Due giorni di prove valutate, sotto lo sguardo attento degli istruttori nazionali che hanno osservato la sciata in tecnica classica e libera, oltre a una prova di discesa.

Sono stati ammessi al corso biennale Arnaud Ducret, Alessandro Rizzi, Vittoria Cena, Marcello Antonin, Laurent Curtaz, Annet Alliod, Emilie Jeantet, Remy Sedran, Gilles Margueret, Etienne Verraz, Stephanie Anselmet, Christine Quendoz, Alessia Martini, Sofia Arlian, Dewis Barrel, Luca Regazzoni, Matteo Arlian, Fabio Restano, Lothar Bianquin, Mathias Allera, Henri Pieropan, Maxim Berard, Sophie Colajanni, Maurizio Ronco, Dennis Perrin, Clement Cavagnet, Chiara Guichardaz, Yannick Verraz, Edoardo Pesce, Javier Ducret, Sebastiano Linty, Richard Hugonin, Martina Trentin e Corinne Beltrami.

La selezione di sci alpino si svolgerà invece dal 25 al 27 febbraio sulle piste di Pila, con la prima giornata dedicata al gigante di sbarramento che darà accesso alle prove d’esame successive. La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 14 febbraio 2025.