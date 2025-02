Jessie Diggins torna a vincere a Cogne a distanza di 6 anni

Cambiano le distanze, la tecnica e le condizioni della neve, restano invariati i protagonisti. A Cogne, in una giornata splendida con sole e temperature più basse dei giorni precedenti, sono ancora i norvegesi a dettare legge. E a prendersi l’intero podio della 10 chilometri individuale in skating. La vittoria dell’ultima gara maschile in programma in Valle d’Aosta è andata a Harald Oestberg Amundsen che ha rifilato 11”7 al connazionale Iver Tildheim Andersen e 15”7 a Martin Loewstroem; appena dietro il migliore under 23, lo svedese Edvin Anger.

Bellissima prova dell’azzurro Davide Graz, che termina al nono posto, a 33”6 dal vincitore. È il miglior risultato in carriera, in una prova individuale, per il sappadino. Gara convincente anche per il trentino Giovanni Ticcò, sedicesimo e anche lui alla migliore prestazione in Coppa del Mondo. Trentunesimo il valdostano Federico Pellegrino, rimasto a 1”02 dal vincitore.

Alle 13 hanno invece gareggiato le donne, sempre sulla distanza di 10 chilometri. Sul Prato di Sant’Orso è stato il giorno di Jessie Diggins, che si prende la gara femminile e ringrazia il meraviglioso pubblico di Cogne. Aveva vinto la sprint nel 2019, ha replicato oggi nella distance, con una gara tutta all’attacco. Ha inflitto 5”1 alla norvegese Astrid Oeyre Slind e 15” alla finlandese Kerttu Niskanen. Quindicesima posizione per Caterina Ganz, migliore delle azzurre, diciannovesima Martina Di Centa.

Si chiude così il fine settimana di Cogne, tre giorni di grande sport, sei gare su due tracciati diversi rispetto al passato, disegnati in mezzo alla soffice neve appena caduta che ha cancellato i segni dell’alluvione della scorsa estate. Ed è anche tempo di bilanci per il comitato organizzatore, che ha centrato l’obiettivo e in quattro mesi ha allestito un evento di richiamo internazionale, incassando gli applausi e i complimenti da parte delle squadre, degli atleti e della Federazione Internazionale Sci & Snowboard. Una vetrina per Cogne e per l’intera Valle d’Aosta, un evento seguito a bordo pista da oltre 5.500 persone.