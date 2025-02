Nuoto: L'Aosta Nuoto brilla Grand Prix Esordienti brilla a Torino

Nella giornata di sabato, gli Esordienti A, allenati da Mattia Castiglioni, hanno regalato emozioni e ottime performance. Tra i risultati più rilevanti, Valeria Gutu ha conquistato il 1° posto nei 200 rana con il tempo di 3'11"4 e si è ripetuta con il 1° posto nei 50 rana, chiusi in 38"8, tempo che le ha permesso di ottenere il terzo piazzamento nazionale di categoria. Thomas Arghittu ha dominato nei 50 stile libero, conquistando il 1° posto con 31"1. Altra prestazione di spicco è stata quella di Annamaria Fazari, che ha ottenuto il 2° posto nei 50 stile libero con 33"8 e il 6° posto nei 100 dorso con 1'20"20. Francesca Chira ha sfiorato il podio nei 50 rana, chiudendo in 44"8 con un 5° posto, mentre Davide Carere ha centrato il 9° posto nei 100 farfalla con 1'20"8. Elia Nachtmann ha ottenuto il 9° posto nei 50 stile libero con 33"5. La staffetta 4x50 dorso femminile, composta da Francesca Chira, Clio Di Donato, Chloé Gerbaz e Annamaria Fazari, ha conquistato il 6° posto con 2'36"8.

Gerardo Fazari

Gli atleti impegnati nella giornata di sabato per l'Aosta Nuoto erano: Ginevra Agrimonti, Francesca Chira, Chloé Dherin, Clio Di Donato, Annamaria Fazari, Chloé Gerbaz, Marta Giannelli, Valeria Gutu, Solidea Roggero, Thomas Arghittu, Davide Carere, Vincenzo Caruso, Jacopo Daddi, Gerardo Fazari, Diego David Girasole, Elia Nachtmann.

Domenica è stata la volta degli Esordienti B, allenati da Federico Gottardi, che hanno portato a casa altre prestazioni di rilievo. Rebecca Cantelli ha ottenuto il 4° posto nei 100 rana con 1'56"9, mentre Carlotta Santomassimo è arrivata 6° nei 100 rana con 1'58"9. Francesco Amendolia ha concluso i suoi 100 rana con un 5° posto in 1'48"1. Tra le prestazioni personali di rilievo, Edoardo Giuliani ha segnato un 45"6 nei 50 dorso e un 1'34"7 nei 100 stile libero, mentre Noah Ghignone ha nuotato i 50 dorso in 51"7. Giorgia Chicu ha migliorato il suo tempo nei 100 rana, chiudendo in 2'07"7. Esordio in gara per Alessandra Palma, che ha nuotato i 100 rana in 2'14"1.

Nachtmann e Girasole

Gli atleti degli Esordienti B che hanno partecipato all'evento sono stati: Rebecca Cantelli, Giorgia Chicu, Alessandra Palma, Carlotta Santomassimo, Francesco Amendolia, Noah Ghignone, Edoardo Giuliani.

Questo evento ha rappresentato un'importante occasione di crescita per i giovani nuotatori della Aosta Nuoto, che stanno dimostrando grande impegno e dedizione. Mattia Castiglioni, allenatore degli Esordienti A, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, affermando: "Stiamo entrando nel vivo della stagione nel migliore dei modi."

Esordienti B