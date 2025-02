Pila ospita il Prove Libere Tour 2025 con una novità: la pista esclusiva FULFIL® per i test sci

All’appuntamento valdostano debutta un’area dedicata alle prove, con un percorso ad hoc per valorizzare le prestazioni delle attrezzature. Un'esperienza imperdibile all'insegna di innovazione, sicurezza e divertimento.

Il Prove Libere Tour 2025 fa tappa a Pila, in Valle d'Aosta, nel primo weekend di febbraio, portando con sé una grande novità: fa l'esordio all'interno del Tour la pista esclusiva FULFIL®. Parliamo di un'area interamente dedicata e brandizzata dove sciatrici e sciatori che lo desiderano potranno utilizzare i materiali in un contesto tecnico e sicuro. Nella fattispecie, gli appassionati accreditati alla tappa (procedendo online o direttamente al villaggio) avranno l'opportunità unica di provare diversi modelli di sci su un tracciato riservato, perfettamente preparato a livello di manto nevoso, il tutto predisposto per fare emergere al meglio le caratteristiche delle decine di modelli messi a disposizione dalle aziende del Pool Sci Italia che, per caratteristiche e target utilizzatori, presentano caratteristiche differenti tra loro.

Lungo la pista FULFIL®, chiusa al pubblico nelle due giornate, saranno posizionati decine di colorati "ciuffetti guida", collocati sul terreno da Professionisti della neve in modo da guidare i partecipanti nell'esecuzione di curve con diversi archi, rendendo l'esperienza della prova sci ancora più efficace, divertente e soprattutto sicura. Naturalmente ogni sciatore potrà scendere più volte, testando tutti i modelli sci desiderati, migliorando il proprio feeling con le attrezzature in un ambiente esclusivo e controllato.

Lo staff del Prove Libere Tour 2025 evidenzia come questo nuovo format aggiunge un ulteriore elemento di dinamicità e coinvolgimento all'esperienza del Tour. Il contesto unico della pista riservata FULFIL® garantirà così un'esperienza ancora più immersiva, favorendo anche il confronto diretto tra sciatori e gli skiman esperti presenti al villaggio, pronti a dare suggerimenti e consigli per migliorare la propria tecnica.

Con oltre 1.700 partecipanti nelle tappe precedenti e più di 4.000 paia di sci testati, il Prove Libere Tour 2025 si conferma come punto di riferimento per chi vuole scoprire e provare le ultime novità del mondo dello sci alpino. Il Tour, ricordiamo, è una vera festa dello sci, pensata per tutti gli appassionati, da quelli in evoluzione agli sciatori più esperti, agli agonisti, che desiderano confrontarsi con attrezzature all'avanguardia, sci e accessori, e ricevere consigli personalizzati dagli skiman professionisti presenti.

A Pila, come in ogni tappa del Prove Libere Tour 2025, saranno disponibili oltre 500 paia di sci, meticolosamente preparati dai migliori skiman, oltre a un'ampia selezione di accessori tecnici forniti dalle aziende leader del settore. Gli appassionati avranno anche la possibilità di approfondire la conoscenza dei materiali direttamente con i tecnici delle aziende presenti, scoprendo le ultime innovazioni e i dettagli che fanno la differenza nella scelta di un buon paio di sci.

Un Tour che celebra la passione per lo sci. Ricordiamo come il Prove Libere Tour non sia solo un test di attrezzature, ma va considerato come un evento capace di celebrare al meglio la passione per la neve e per l’innovazione del mondo dello sci, non a caso ogni tappa del Tour si distingue per attività uniche e collaborazioni con sponsor prestigiosi come ITASNOW, FULFIL®, NUTELLA® e POCKET COFFEE®, che contribuiscono a rendere ogni appuntamento speciale e ricco di sorprese per i partecipanti.

Come partecipare. Partecipare al Prove Libere Tour è semplice e gratuito, infatti, è sufficiente registrarsi sul sito www.poolsciitalia.com nella sezione dedicata al Prove Libere Tour. Al termine della registrazione si riceverà un QR Code da presentare all’ingresso del Villaggio, insieme a un documento di identità, per ritirare il braccialetto che consentirà l’accesso alle attività. Non solo. Per chi non riuscisse a registrarsi online è data comunque possibilità di effettuare l’iscrizione direttamente in loco.

Il Calendario Completo delle Tappe. Dopo l’appuntamento di Pila il Prove Libere Tour 2025 proseguirà con altre tre tappe in altre località iconiche delle Alpi italiane:



Ponte di Legno/Tonale: 15-16 febbraio 2025

Madesimo: 1-2 marzo 2025

3 Cime: 15-16 marzo 2025

La Mission del Prove Libere Tour. Il Prove Libere Tour si distingue per la qualità delle attrezzature offerte e per il suo impegno a diffondere una cultura della neve improntata su sicurezza, innovazione e accessibilità. I principali obiettivi del Tour sono:

Promuovere la sicurezza in montagna attraverso sessioni educative e consigli pratici, rivolti a sciatori di ogni livello

Garantire esperienze inclusive, permettendo a tutti, da chi è in evoluzione agli esperti, di vivere appieno la passione per lo sci

Valorizzare al meglio la grande innovazione del settore, presentando le ultime novità grazie alla collaborazione con aziende leader che sono partner delle Squadre Nazionali di sci alpino

Creare un ambiente formativo e coinvolgente, dove gli appassionati possano condividere la loro passione e migliorare le proprie competenze in un clima di divertimento e apprendimento

Ogni tappa: un’esperienza unica e irripetibile. Il Prove Libere Tour 2025 è un viaggio attraverso attività uniche, eventi speciali e collaborazioni con sponsor di prestigio. Ogni appuntamento è pensato per regalare esperienze indimenticabili e per valorizzare al massimo la passione per la neve e lo sci.

Partner e Sponsor: il cuore pulsante del Tour

Il Prove Libere Tour 2025 deve il suo successo alla preziosa collaborazione con partner e sponsor di grande prestigio, che arricchiscono ogni tappa con proposte uniche e momenti indimenticabili. Grazie al loro contributo, ogni evento si trasforma in un’esperienza che unisce apprendimento, piacere e condivisione.

Tra i protagonisti del Tour, ITASNOW si distingue per il suo impegno nella sicurezza in montagna. Con i suoi preziosi consigli pratici, aiuta gli sciatori a vivere la neve in modo responsabile, presentando al contempo le formule assicurative più innovative pensate per gli appassionati di sport invernali.

A garantire energia durante le giornate intense ci pensa FULFIL® con le sue barrette proteiche, perfette per accompagnare gli sciatori dal primo all’ultimo momento sulle piste.

E quando arriva il momento di una pausa, ci sono Nutella® e Pocket Coffee® a rendere tutto più dolce e piacevole. Una fetta di pane e Nutella® o un Pocket Coffee® diventano piccoli piaceri da gustare durante una giornata sulla neve.

Infine, il contributo formativo di FISI e AMSI – Scuola Italiana Sci aggiunge un valore ”istituzionale” al Tour. Grazie al patrocinio di queste eccellenze, i partecipanti possono ricevere consigli tecnici dai migliori professionisti della neve, imparando segreti e tecniche per migliorare le proprie performance e affrontare le piste con maggiore sicurezza.