Nuoto: Aosta Nuoto protagonista alla seconda tappa della Coppa Los Angeles a Torino

Il 25 e 26 gennaio 2025, presso il Palazzo dello Sport del Nuoto di Torino, si è svolta la seconda tappa del circuito “Coppa Los Angeles”, un'importante competizione che ha visto coinvolti atleti delle categorie Ragazzi e Assoluti. Tra i protagonisti della manifestazione, l’Aosta Nuoto ha schierato un nutrito gruppo di atleti, guidati dai coach Edoardo Giovannetti e Gottardi Federico. Nonostante il periodo di carico intenso degli allenamenti in preparazione degli appuntamenti di febbraio e marzo, gli atleti hanno ottenuto risultati di rilievo nelle loro gare.

Il coach Edoardo Giovannetti ha sottolineato come la competizione sia stata vista come un’importante occasione di allenamento, in vista dei prossimi impegni. “Sono molto soddisfatto di come i nostri atleti si siano comportati in vasca”, ha dichiarato. “Tommaso (Navarretta) e Matteo (Espositi) stanno avvicinandosi ai Criteria nuotando i loro personali, un risultato significativo in questa fase di preparazione. Corinne (Desandré) ha realizzato un eccellente 50 Stile Libero in 27"1, arrivando a un solo decimo dal tempo limite per i Criteria. Inoltre, abbiamo registrato personali interessanti anche per Elena Navarretta nei 200 Rana e per le nostre due atlete più giovani, Maya Melotto Sureda, che ha nuotato i 50 Stile Libero in 28"9, e Greta Vicentini, protagonista di una buona prova nei 200 Rana con un tempo di 3’08”11.”

Un aspetto particolare che ha arricchito l’esperienza di Corinne Desandré è stata la possibilità di gareggiare in prima serie per ben quattro volte con Benedetta Pilato, un’opportunità che rappresenta un forte stimolo per la crescita personale e sportiva della giovane atleta.

Alcuni dei risultati individuali più rilevanti della manifestazione includono il 3° posto di Corinne Desandré nei 50 stile libero con un tempo di 27”1 e il 1° posto di Tommaso Navarretta nei 50 rana con 29”4. Elena Navarretta ha ottenuto il 5° posto nei 200 rana con 2’48”4, mentre Maya Melotto Sureda ha registrato un ottimo 28”9 nei 50 stile libero. Altri risultati degni di nota includono il 4° posto di Matteo Espositi nei 100 rana (1’05”0) e il 3° posto di Greta Vicentini nei 200 rana con un tempo di 3’08”1.

Inoltre, è da segnalare il buon debutto di Davide Merighi nei 50 stile libero con un tempo di 25”2 e di Mattia Savoia nei 100 stile libero con 55”09.

Il calendario proseguirà il prossimo weekend con le tappe del Grand Prix, che vedranno impegnati gli atleti esordienti A e B, fissate per il 1° e 2 febbraio 2025. L'Aosta Nuoto continua a raccogliere risultati positivi, confermando il suo impegno nella formazione e crescita dei suoi atleti.