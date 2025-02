Parte da Sanremo la lunga stagione dei valdostani del golf

La lunga e impegnativa stagione del golf dei giovani golfisti valdostani ha già preso avvio nell’ultimo weekend di gennaio, nel classico appuntamento del circuito nazionale in quel di Sanremo. Accompagnati dal tecnico regionale della delegazione Valle d’Aosta, David Carvallo, quattro sono stati i protagonisti rossoneri che in terra ligure si sono egregiamente comportati. In un fine settimana gareggiato su di un campo reso pesante dalla pioggia del sabato e da un pallido sole la domenica, dopo un pesante acquazzone nella notte, cinque valdostani hanno esordito nella prima gara nazionale del 2025, giocando 36 buche intense e faticose dal punto di vista sportivo.

La delegazione valdostana ha salutato la brava Francesca Mazzucato che, dopo il 2024 tesserata per il Golf club Aosta Brissogne, si è trasferita al Golf club Alba, facente così parte delle risorse del comitato piemontese. Per lei la gara di Sanremo le ha garantito un subito prestigioso secondo posto nella classifica del lordo femminile.

New entry, ha preso “casa” in regione il quasi 14enne Federico Muzi Falconi, classe 2011, da qualche mese trasferitosi da Milano ad Aosta, proseguendo così la sua passione per il golf presso il circolo Aosta Brissogne. Federico, 10 di handicap, è stato capace di piazzarsi al secondo posto nella classifica del netto medal, preceduto solamente dal locale Flavio Grassi. Federico Muzi Falconi si è ben comportato anche nella classifica del lordo dove si è piazzato al 32esimo posto, con le prime 18 buche del sabato concluse in 79 colpi e quelle di domenica chiuse in 81, per un totale di 160 colpi.

Sulle 18 buche del Golf Club Gli Ulivi di Sanremo (IM), la classifica del lordo della prima gara nazionale è stata appannaggio di Alessandro Ravizza (Royal Park I Roveri) con 142 colpi, precedendo i giocatori di casa Matteo Natoli (143) e Lorenzo De Caru (144) che hanno completato il podio.

Il primo dei valdostani, 20esimo assoluto e così capace di conquistare i primi punti dell’ordine di merito, è stato il 18enne Emanuele Giachino (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) con 156 colpi (76+80). Fuori per età dal gruppo seguito dalla delegazione valdostana, in maniera più che positiva si è comportato Luca Pressendo, anche lui del circolo dell’alta Valdigne, che ha concluso 21esimo con 157 colpi (80+77). A ruota i fratelli Subet, Alessandro e Federico, entrambi tesserati per il Golf club Aosta Brissogne, che nella riviera dei fiori hanno concluso in fotocopia con 158 colpi entrambi al 23esimo posto. Alessandro Subet, il più giovane dei due, con i suoi 16 anni, ha fatto registrare nei due giorni di gara rispettivamente 83 e 75 colpi, mentre Federico Subet, 18 anni nel 2025, ha ottenuto 82+76.

Il prossimo appuntamento per i ragazzi valdostani è in programma da venerdì 7 a domenica 9 febbraio, in provincia di Savona, sulle 18 buche del Golf club Garlenda. Emanuele Giachino e i fratelli Federico e Alessandro Subet, sono attesi per una impegnativa 3 giorni, 54 buche con il palio il trofeo nazionale Garlenda.