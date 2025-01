Oltre 850 Pulcini in pista a Champoluc per il Giovanissimi

Sono stati oltre 850 gli sciatori che questo fine settimana si sono dati appuntamento a Champoluc per il gigante valido come selezione regionale del Gran Premio Giovanissimi, evento giunto alla 47ª edizione, che si concluderà in Val Gardena dal 26 al 28 marzo, quando si svolgeranno le finali nazionali. Sabato è stata una giornata dedicata ai SuperBaby e ai Baby, oggi (domenica) è stata la volta dei Cuccioli.

Nella classifica per società, doppio successo per la Scuola Sci Monte Bianco. Nella prima giornata ha totalizzato 4748 punti, precedendo Champoluc (3126) e Del Cervino (1070); nella seconda vittoria con 3656 punti, davanti a Champoluc (1815) e La Thuile (1154).

BABY - Nella gara riservata ai 2015, successo per Matilde Merlo (Scuola Sci Del Cervino) in 39.25, davanti a una coppia di sciatrici della Monte. Terzo posto per Filippo Ballauri Del Conte (39.56). Vittoria di Allegra Bisi (Champoluc), in 28.61, nelle Baby 2026. Ha preceduto Elisa Bernardi (28.93) ed Emma Ucelli (29.00), entrambe della Monte Bianco. Tripletta della Scuola Sci Champoluc nella gara maschile, con Niccolò Sarri (27.32), Guy Figliola (27.52) e Di Kang (28.76).

SUPERBABY - Gradino alto del podio per Mia Favre (Champoluc, 31.34), davanti a Gea Campellone (32.25) e Leonor Bich (Del Cervino, 32.50). Un-due-tre della Scuola Sci Del Cervino nella prova maschile: primo Philippe Zanolli (28.47), secondo Loris Spica (29.35) e terzo Zeno Carlo Pizzirani (30.07).

CUCCIOLI - Nelle 2014, successo di Federica Saltarelli (Scuola Sci Del Cervino) in 37.66, davanti ad Anna Tombini (38.54) e Camilla Bergonzi (38.85), entrambe della Champoluc. Tra i maschietti si è imposto Ascanio Goldoni (Gressoney) in 38.36, a precedere Robert Vaida (Evolution, 39.21) e Tommaso Marrali (La Thuile, 39.90). Il podio delle 2013 è stato composto da Emma Oriani (Monte Bianco, 40.04), Margherita Bovio (Pila, 40.48) e Valerie Artaz (Champoluc, 40.55). Al maschile, gradino alto del podio per Dymas Dean Duranti (Monte Bianco, 37.53) su Ludovico Micale (del Breuil, 38.08) e Pietro Goldoni (Gressoney, 38.30).