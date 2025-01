BRIGNONE SEMPRE SUL PODIO! Federica è terza nel Sg di Garmisch

Ottavo podio stagionale, sesto conquistato nel mese di gennaio per portare a quota 77 il bottino complessivo: è una Brignone che cammina a passo da record.

“Ho fatto una bella gara, anche se con qualche sbavatura nella seconda parte della pista; nel finale mi sono fatta tradire da un dosso e nelle ultime curve mi sentivo davvero lenta. Non so se sarebbe stato sufficiente per vincere, ma è un peccato perchè potevo essere seconda.

Sono soddisfatta perchè ho fatto un’altra gara con l’atteggiamento giusto e credo che questo sia l’aspetto più importante: sono partita per fare il mio massimo, ho avuto rispetto per la pista ma senza frenare. Poi l’errore ci sta: sono contenta del mio week-end, ho fatto un gennaio incredibile a parte il gigante e va bene così”.

Ora lo sguardo si sposta verso i Campionati del Mondo di Saalbach.

“Adesso mi aspetta una settimana senza gare, voglio staccare per qualche giorno con i miei amici a contatto con la natura. Questo mi piace e mi ricarica prima di arrivare a Saalbach: sono consapevole di avere un buon feeling con i miei materiali e riesco ad essere lucida in ogni condizione e situazione. Dovrò riuscire a lasciare tutto il resto fuori e continuare a fare le gare così”.

Piazzamento a ridosso del podio invece per Sofia Goggia: “Nel complesso è stata una discesa intelligente; sono uscita troppo a destra all’ingresso dell’Inferno e non sono riuscita a sciare forte in quel tracciato. Sono tanto contenta di aver fatto una bella stagione finora. In ricognizione il mio allenatore mi ha visto un po’ dubbiosa e mi ha detto “Ricordiamoci come stavamo ad agosto”. Quindi arrivo all’appuntamento con i Mondiali molto serena e tranquilla. Sarò ripetitiva ma credo davvero che tutto quello che arriva è qualcosa di guadagnato: l’anno scorso confinata in casa è stata molto dura, non ho camminato per due mesi e pensavo fosse tutto finito”.

Laura Pirovano prosegue a raccogliere ottimi risultati: “Ho cercato di attaccare a tutta, nella parte bassa sapevo che c’era il rischio di andare troppo lunga ed ho avuto forse troppo rispetto della pista”.

Federica Brignone è ancora sul podio a Garmisch Partenkirchen: l’azzurra è terza nel superG che completa il programma della tappa bavarese alle spalle di Lara Gut Behrami, vincitrice in 1’14″91 e Kajsa Vickhoff Lie, staccata di 0″35.

Alle loro spalle, Brignone sale per l’ottava volta in stagione sul podio, con un terzo posto a 0″38 dalla ticinese che le permette di portare a quota 77 il bottino complessivo di podi in Coppa del Mondo, ventitre dei quali raccolti proprio in superG.

All’indomani della doppietta in discesa davanti a Sofia Goggia, Brignone è ancora protagonista assoluta, con una prova pulita e convincente in una gara ritardata per la pioggia e la neve cadute a lungo su Garmisch.

Il terzo posto permette alla trentaquattrenne valdostana di chiudere il mese di gennaio con tre vittorie ed altrettanti terzi posti, risultati che la mantengono leader della classifica generale.

Sorride Brignone, ma anche tutta la squadra azzurra che piazza ben quattro atlete tra le migliori sei, con Sofia Goggia quarta ai piedi del podio a 0″49 da Gut, tallonata da Laura Pirovano, quinta a 0″77 e da Marta Bassino, sesta a braccetto con la statunitense Keely Cashman a 1″03. Ed appena al di fuori della top ten, Elena Curtoni è undicesima a 1″22, con Nicol Delago buona 18esima a 2″13 ed Asja Zenere che chiude 25esima a 2″33. Più staccate invece Roberta Melesi che paga 3″05 e Nadia Delago (+3″28); Vicky Bernardi non ha concluso la prova.

Come detto, Brignone è leader della classifica generale con 799 punti e settanta lunghezze di margine su Lara Gut; terza è Camille Rast con 562 tallonata da Sofia Goggia (551); Brignone (310) e Goggia (246) inseguono Gut (385) nella classifica di specialità.

Giovedì 30 gennaio è in programma lo slalom di Courchevel, quindi si aprirà l’attesa verso i Campionati Mondiali di Saalbach, in Austria.

