A Champoluc la selezione del Gran Premio Giovanissimi

Centinaia e centinaia di giovani sciatori sabato 25 e domenica 26 gennaio si ritroveranno a Champoluc per la selezione regionale del 47° Gran Premio Giovanissimi, organizzato dall’Associazione Valdostana Maestri Sci e dalla scuola di sci di Champoluc.

In pista gli atleti delle scuole di sci della Valle d’Aosta delle categorie SuperBaby, Baby e Cuccioli, che si alterneranno sui pendii del comprensorio del Monterosa Ski per contendersi uno dei pass per accedere alle Finali nazionali, quest’anno in programma dal 25 al 28 marzo in Val Gardena.

Sabato 25, gigante SuperBaby e Baby, domenica 26 tocca agli sciatori nati nel 2013 e 2014 (Cuccioli) impegnati sempre in gigante. Apertura della funicolare alle 8, primo concorrente alle 10, cerimonia di premiazione alle 15 nel salone conferenze di Monterosa Terme.

Mercoledì 29 gennaio scenderanno in pista i giovani fondisti, nati tra il 2013 e il 2007. A Torgnon, dalle 14, mass start in tecnica libera valida come selezione regionale. Nessuna qualificazione in palio, tutti gli atleti al via della gara di Torgnon avranno il diritto di partecipare alle gare conclusive in Val Gardena. L’evento è organizzato sempre da AVMS, con la collaborazione della scuola sci di Torgnon.

BANDI DI SELEZIONE