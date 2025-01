Controllo neve positivo a Cogne

Il repentino abbassamento delle temperature della scorsa settimana ha permesso a Cogne di ultimare la preparazione delle piste che tra il 31 gennaio e il 2 febbraio ospiteranno per la nona volta una tappa della Coppa del Mondo dello sci di fondo.

In poco più di 48 ore, l’impianto di innevamento programmato - tornato in funzione nel tardo autunno dopo i gravi danni causati dall’alluvione - ha prodotto la neve necessaria per allargare la pista di 1,33 chilometri destinata alla team sprint e alla sprint e la 3,33 chilometri per la distance della domenica.

A Cogne è arrivato Michel Rainer per il tradizionale controllo neve e la verifica dello stato di avanzamento dei lavori. Ottime condizioni ai piedi del Gran Paradiso: semaforo verde per le tre gare maschili e altrettanti femminili previste tra poco più di due settimane.

Michel Rainer, direttore di gara: «Ho trovato una buona situazione complessiva, le piste sono in ottime condizioni, grazie al grande lavoro fatto negli ultimi giorni. Con l’impianto di innevamento programmato, il comitato organizzatore è riuscito ad allestire i tracciati nel pieno rispetto delle norme tecniche previste per l’omologazione internazionale. Mancano ancora gli ultimi dettagli, di finitura del percorso e delle stadio, ma il controllo neve è positivo».