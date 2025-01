Scialpinismo: Noemi Junod argento nella Sprint a Primiero (TN)

Due giorni dedicati ai Campionati italiani Assoluti e Giovani di Scialpinismo, sabato e domenica – Sprint e Staffetta mista -, a Primiero-San Martino di Castrozza (Trento), gare che consegnano alla Valle d’Aosta l’argento Under 23 a Noemi Junod.

Categoria Seniores * Sprint - Titolo a Giulia Murada (Cse) seguita da Katia Mascherona e da Alba De Silvestro (Cse). sesta e settima, oro e argento Under 23, per l’Esercito, Silvia Berra e Noemi Junod; 8° Giulia Compagnoni (Cse). In campo maschile, doppietta dell’Esercito, grazie a Luca Tomasoni e Rocco Baldini, con terzo il carabiniere Andrea Prandi. Settimo e ottavo Michele Boscacci e Giovanni Rossi (Cse); 10° Robert Antonioli (Cse); 17° Matteo Giglio (Sc C. Gex).

Categoria Under 18* Sprint - Vittoria del bergamasco Gioele Migliorati, a precedere il valtellinese Emanuele Bertolina e il corregionale Federico Pacchiarini. In 5° posizione Davide Gadin (Sc C. Gex); 23° Michele Bellotti (Sc C. Gex).

Categoria U16 * Sprint - Oro alla veneta Veronica Bandiera davanti alle valtellinesi Sofia Bortolotti e Lucrezia Buccio, con quarta Giulia Framarin (Sc C. Gex).

Categoria Seniores * Mix relay – Doppietta del Centro sportivo Esercito con oro al duo Alba De Silvestro – Michele Boscacci (29’16”) e Giulia Murada – Luca Tomasoni (30’19”) con bronzo al Cs Carabinieri, Ilaria Veronese – Andrea Prandi (31’18”). Quarta posizione a Giulia Compagnoni – Robert Antonioli (Cse; 31’42”); 5° Fiamme Gialle, Katia Mascherona – Cédric Christille (34’44”).