GOGGIA TRIONFA A CORTINA, BRIGNONE TERZA!!! L’OLYMPIA DELLE TOFANE E’ TUTTA AZZURRA

Ad un anno dai Giochi Olimpici del 2026, Cortina regala così un’altra giornata gloriosa allo sci azzurro, con Goggia a disegnare un autentico capolavoro nella Grande Curva per presentarsi al parterre in 1’33″95, per rifilare 42 centesimi di secondo di margine alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Alle spalle della scandinava, ecco Brignone, separata di 0″55 dalla compagna di squadra. Una grande prova per la valdostana che ritorna così in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo balzando anche al comando della graduatoria di discese.

La statistica racconta che per Goggia è la vittoria numero 26 in carriera, la diciannovesima in discesa, mentre per Brignone il computo dei podi sale a quota 74, come detto quello di oggi è il primo a Cortina d’Ampezzo.

Ai piedi del podio, Lara Gut Behrami è quarta a 0″72, con l’altre elvetica Corinne Suter quinta a 0″75; appena al di fuori della top ten Laura Pirovano è undicesima 1″21, con Marta Bassino diciottesima a 1″42 e Nicol Delago ventitreesima a 1″85. Appena fuori dalla zona punti invece Roberta Melesi e Nadia Delago, appaiate in 32esima posizione a 2″17, con Vicky Bernardi 41esima a 3″43; non hanno invece finito la prova Elena Curtoni e Sara Thaler.

Il terzo posto permette a Federica Brignone di ritornare in vetta alla classifica geneale: 539 i punti dell’azzurra che precede di 6 lunghezze Camille Rast e di 32 Sara Hector; Goggia è settima a quota 385.

Brignone si presenterà con il pettorale rosso di leader di specialità a Garmisch Partenkirchen: 189 punti per la valdostana, con Goggia seconda a quota 180, terza è Hütter a 176.

Dopo aver conquistato il primo successo a St. Anton una settimana fa, Federica Brignone è ancora sul podio, il nono in carriera in discesa. Soprattutto è la prima presenza sul podio a Cortina d’Ampezzo per la valdostana.

“E’ una grande emozione davanti a questo pubblico: non ci ero mai riuscita qui a Cortina: finalmente ce l’ho fatta e sono davvero soddisfatta.

Sono contenta perchè comunque ho fatto un’ottima prova. Davvero peccato per l’errore nel punto in cui in prova ho fatto la differenza. Sono finita larga e ho dovuto risalire. Ma è stata comunque una super-prova: sono riuscita a stare tranquilla e per me oggi è questa la vittoria più grande. E non mi sarei mai aspettata di vestire il pettorale rosso in discesa”.

Ordine d’arrivo DH femminile di Cdm di Cortina d’Ampezzo (Bl)