Sci alpino: Albano seconda nella Discesa libera di Pila

Doppio impegno, sabato mattina, per le atlete al via del Grand Prix Italia dedicato alla velocità di Pila (Valle d’Aosta), con Giulia Albano che conquista un podio nella seconda Discesa libera del programma valdostano.

Prima gara di giornata il recupero della Discesa libera, rinviata ieri, e oggi vinta dalla poliziotta carpigiana Ludovica Righi (1’12”31) che ha la meglio, per 43/100, di Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’12”74) e, terzo posto ex-æquo, per l’andorrana Jordina Caminal Santure e la trevigiana dell’Esercito, Elena Dal Vecchio, entrambe con il crono di 1’12”92. Al 47° posto Beatrice Viérin (Sc Pila; 1’18”09).

Nel SuperG, con partenza fissata alle 12, è la lombarda, che gareggia con i colori della Repubblica Ceca, Elisa Maria Negri (1’00”57) a salire sul primo gradino del podio, davanti alla bormina Cristina Trabucchi (1’00”67) e a Elena Dal Vecchio (1’00”84). Sesta Giulia Albano (1’01”45); 36° Beatrice Viérin (1’04”73); 38° Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’05”14); 43° Valentina Farioli (Club de Ski; 1’09”17).

EC Sci alpino: bene Agnelli nel Gigante di Puy-St-Vincent (FRA)

Secondo Gigante di Coppa Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Puy-Saint-Vincent (Francia) e, dopo l’uscita di ieri, conferma le ottime prestazioni di stagione Carole Agnelli, concludendo a un soffio dalla ‘Top 10’.

La vittoria è andata alla svizzera Vanessa Kasper (2’01”80; 5° a metà gara) che precede l’austrica Nina Astner (2’01”92) e la tedesca Fabiana Dorigo (2’02”09) che risale di ben diciassette posizioni rispetto alla prima manche. La migliore delle azzurre, 9°, è la poliziotta ampezzana Ambra Pomaré (2’02”59; in rimonta di sette piazze); 12° Carolle Agnelli (Fiamme Oro; 2’02”72); 17°, in risalita di quattro posti, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 2’03”03); 18° Laura Steinmair (Cse; 2’03”08); 31° e 32°, dell’Esercito, Alice Pazzaglia e Francesca Carolli; 41° al termine della prima manche non conclude la seconda Tatum Bieler (Cs Carabinieri).