Biathlon: Contoz oro, Bonino bronzo nella Sprint in Val Ridanna

Seconda e conclusiva giornata dei Campionati italiani giovanili e tappa di Coppa Italia anche per i Senior, domenica, in Val Ridanna (Alto Adige) con in palio i titoli della Sprint, format che vede Manuel Contoz laurearsi neo campione italiano e Lorenzo Bonino confermare il bronzo del giorno precedente nella Short individual.

Categoria Giovani * 6 km f / 7,5 km m – CIG Sprint pc – Titolo al femminile alla poliziotta cuneese Carlotta Gautero (18’21”19; 1 1). Al 14° posto Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 20’31”28; 0 1); 17° Marlène Christille (Sc Brusson); 13° Michelle Saracco (Sc Brusson); 29° e 30° Amélie Dherin e Elisa Stevenin (Sc Brusson); 32° Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace). Oro e bronzo rispettivamente a Manuel Contoz (Fiamme Oro; 19’48”70; 1 0) e Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 20’42”20; 0 0) con piazza d’onore che va all’altoatesino Simone Motta (20’35”10; 0 3); 13° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher).

Categoria Aspiranti * 6 km f / 7,5 km m – CIG Sprint pc – Titolo Tripletta cuneese al femminile con oro a Viola Camperi (18’18”99; 0 1) davanti alla coppia dell’Esercito Magalì Miraglio Mellano (18’53”87; 0 2) e Luna Forneris (19’06”07; 1 2). In 6° posizione Elodie

Christille (Sc Brusson; 19’50”08; 1 1); 18° Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes); 21° Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace); 28° Carol Gontel (Sc Granta Parey); 36° Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace); 38° Vittoria Sesone (SC Bionaz Oyace); 41° e 42° Claire Jorioz e Miriam Creton (Sc Bionaz Oyace). Titolo maschile all’altoatesino dei Carabinieri, Julian Huber (20’09”30). Dal 17° al 19° posto Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 23’20”90; 1 2); Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes) e Walter Landry (Sc Bionaz Oyace); 22° Erwin Barrel (Sc Valgrisenche); 27° e 28° André Contoz e Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes); 30° Andrea Orlando (Sc Bionaz Oyace); 33° Edoardo Scagliarini (Sc Bionaz Oyace); 37° Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes); 48° Jacopo Cavorsin (Sc Amis de Verrayes); 50° Lorenzo Tiraboschi (Gs Godioz).

Categoria Juniores * 7,5 km f / 10 km m – CIG Sprint pc – Prima e terza posizione al Centro sportivo Esercito grazie alle friulane Astrid Plosch (22’22”88) e Sara Scattolo (22’52”02; 1 1) con argento alla poliziotta trentina Fabiana Carpella (22’42”18; 0 2). Si fermano ai piedi del podio, 4° e 5°, Alice Pacchiodi (Fiamme Oro; 23’07”29; 0 1) e Giorgia Saracco (Sc Brusson; 23’35”32; 0 0); 6° Francesca Brocchiero (Cse); 10° Carole Gontel (Sc Granta Parey). Gradino alto del podio al Carabinieri valtellinese Davide Compagnoni (25’22”20; 1 0); 11° Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 28’59”10; 0 1).

Categoria Seniores * 7,5 km f / 10 km m – CIG Sprint pc – Unica concorrente, Gaia Brunetto (Cse; 25’01”00; 2 0). A imporsi è il carabinieri Michele Molinari (25’15”00; 0 1). Al

4° e 5° posto, per l’Esercito, David Zingerle (Cse) e Michael Durand (Cse; 26’21”60; 0 1).