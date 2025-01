CIG/CpI sci nordico: Claire Frutaz oro nella Sprint tc l Lago di Tesero

Prima dei Campionati Italiani Assoluti e Giovani di Fondo, al Lago di Tesero (Trento), con in palio il titolo della Sprint in tecnica classica, formato che premia Claire Frutaz, oro negli Aspiranti, oltre a una buona serie di piazzamenti a ridosso del podio.

Categoria Aspiranti – 1,2 km – CIAsp/CpI Sprint tc

Fa segnare il sesto tempo nelle qualifiche contro il cronometro Claire Frutaz (Sc Drink), per poi vincere la finale e conquistare il titolo di categoria, davanti alla coppia veneta formata da Vanessa Cagnati delle Fiamme Gialle e Caterina Milani. All’8° posto Martina Bisson (Pol. Pollein); 10° Emilie Gontier (Sc Drink). In campo maschile, 5° Matteo Maniezzo (Sc Drink) nella gara vinta dal valtellinese Carlo Bettini, tesserato in Alto Adige, seguito dal cuneese Giacomo Barale e dall’altoatesino Elias Oberhoeller. 31° Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo); 38° Jody Vittaz (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Juniores – 1,2 km – CIG/CpI Sprint tc

Quinta posizione per Vittoria Cena (Gs Godioz), con il titolo che va all’altoatesina Marit Folie, davanti alla piemontese Beatrice Laurent e all’altoatesina Romina Bachmann. 9° Corinne Beltrami (Sc Drink). In campo maschile, appena fuori dalla finale, 8° Fabio Restano (Sc Drink), con il podio occupato dal valtellinese Federico Pozzi, seguito dal domese Gabriele Matli e dal friulano Marco Pinzani. Al 13° posto Mattia Saracco (Sc Brusson); 18° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo); 22° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy); 26° Tommaso Cuc (Cs Carabinieri); 37° Dennis Perrin (Ski Torgnon 2.0).