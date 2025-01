Biathlon: Carrara al miglior risultato in carriera a Oberhof

Prima giornata della quarta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, oggi, a Oberhof (Germania), con la 7,5 km Sprint femminile, con Michela Carrara, che centrando una significativa ‘Top 20’ fa segnare anche il suo miglior risultato in carriera nel massimo circuito (precedente, 19° nella Sprint di Soldier Hollow – Utah -, l’8 marzo 2024).

Un solo errore nella prima sessione di tiro, a terra – con soli cinque ‘zeri’ tra le 98 atlete al via – Michela Carrara (Cse; a 1’33”7; 1 0) coglie il 16° posto, a 1’33”7 dalla vincitrice, la francese Paula Botet (22’52”8; 0 0). Sul podio anche la norvegese Maren Kirkeeide (a 31”1; 1 0) e la bulgara Milena Todorova (24’26”50; 0 1). Michela Carrara è anche la migliore delle azzurre; 19° Dorothea Wierer (24’29”5; 0 0); 44° Martina Trabucchi (Cse; 25’31”8; 0 1); 51° Samuela Comola (Cse; 25’55”7; 0 3), atlete che si classificano per l’Inseguimento, in programma sabato 11, dalle 12.30. fuori dalle ‘sessanta, all’esordio in Coppa del Mondo, 67°, la friulana dell’Esercito, Ilaria Scattolo (Cse; 26’29”3; 0 2).



IbuCup Biahlon

La 7,5 km Sprint femminile ha aperto, questa mattina, la quarta tappa di IbuCup Senior di Biathlon sul poligono tedesco di Arber, e vertice della classifica la coppia francese composta da Amandine Mengin (21’32”4 0 0) e Sophie Chauveau (21’36”1; 1 0), con terza l’altoatesina

Rebecca Passler (21’54”9; 0 0). Al 17° posto Beatrice Trabucchi (Cse; 23’11”4; 1 0). Nella 10 km maschile, cinque azzurri nei primi ventuno della classifca, gara dominata dai norvegesi, che occupano le prime cinque posizioni, ‘Norge’ capeggiati da Johannes Dale-Skjevdal ()25’19”8; 0 2). Al 6° posto Daniele Cappellari; 10° Nicolò Giraudo (Cse); 13° Christoph

Pircher; 16° Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 27’05”3; 1 1); 24° Nicola Romanin (Cse); 59°

Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 29’06”9; 0 3)

Domani, giornata di riposo; la tappa tedesca torna l’11 gennaio, con la disputa di altre due Sprint: alle 11 la femminile, alle 14.30 la maschile.

GpI Sci alpino

Prova cronometrata, questa mattina, sulla Bellevue di Pila (Valle d’Aosta) della Discesa libera, organizzata dallo Sc Aosta, del Grand Prix Italia femminile, e classifica che vede nelle prime posizioni l’andorrana Jordina Caminal Santure (1’21”71) e la ceca Elisa Maria Negri (1’22”13), con terza l’ex-Sc Chamolé Greta Angelini (1’22”26). In 5° posizione Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’22”40); 37° Beatrice Viérin (Sc Pila; 1’27”13).