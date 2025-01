Campionati Italiani di Sci dei Vigili del Fuoco 2025: dal 16 al 18 gennaio in Valle d'Aosta più di mille atleti

Valle d’Aosta ospiterà da giovedì 16 gennaio a sabato 18 gennaio 2025 la 39ª edizione del Campionato Italiano di Sci dei Vigili del Fuoco a cui sono attesi più di mille atleti provenienti da tutte le regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano: 776 iscritti allo slalom, 239 per le competizioni di sci alpinismo, 111 per il fondo e 133 in gara per lo snowboard.

L’evento, la cui precedente edizione si è svolta in Val di Fiemme (Trento), sarà per la Valle d’Aosta tutta un'importante occasione di sport, amicizia e confronto. Per l’organizzazione delle tre giornate di gare è stato istituito un apposito Comitato presieduto dal Vicecomandante del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco Stefano Perri e composto da Laurent Dunoyer (funzionario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco), Enrico Andreo (Presidente del Direttivo del Gruppo sportivo Godioz), Ettore Zorzato (Presidente dell’associazione ricreativa Sempre Vigili VdA) e Gian Marco Grange (Presidente del Consiglio del personale volontario del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco).

La manifestazione si articolerà in tre giorni di competizioni nei comprensori di Cogne e Pila, con un programma che prevede gare di sci alpino, sci nordico, snowboard e scialpinismo. La cerimonia di apertura avrà luogo giovedì 16 gennaio, con una sfilata nel centro di Aosta, seguita da saluti ufficiali e l'accensione del tripode.

“Tutti noi conosciamo i valori sportivi, ma soprattutto di comunità, di professionalità, di solidarietà e anche di volontariato che caratterizzano la missione dei vigili del Fuoco. E qui in Valle d’Aosta – spiega il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Renzo Testolin - i Vigili del Fuoco rappresentano una grande ricchezza per il territorio e per la comunità tutta e, grazie al loro impegno ed alla loro passione, costituiscono un esempio per i nostri giovani. Essi svolgono un ruolo fondamentale nella società, garantendo la sicurezza e il soccorso della popolazione in situazioni di emergenza così come nel quotidiano. Sono figure professionali preparate, competenti e pronte ad intervenire nelle varie emergenze, operando con dedizione, coraggio e professionalità, anche attraverso la componente volontaria. La loro attività non si limita al soccorso, ma concorre assieme ad altre strutture di Protezione Civile anche alla prevenzione dei rischi, sensibilizzando la popolazione sulle pratiche di sicurezza per evitare incidenti e minimizzare i danni”.

“Per i Vigili del Fuoco valdostani, padroni di casa in questa occasione, – aggiunge l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques - saranno giorni di festa e di convivialità, sono figure molto apprezzate in ogni vallata ed in ogni villaggio della nostra comunità grazie al loro incessante lavoro praticato sempre con il sorriso: desidero rivolgermi a loro con un particolare ringraziamento per l’impegno che hanno profuso nell’organizzare questa edizione dei Campionati italiani degli sport invernali del loro Corpo di appartenenza”.

“In questa occasione – aggiunge il Comandante del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, Salvatore Coriale - il ricordo non può non tornare nostalgicamente al lontano 1992 quando, da poco arrivato in Valle d’Aosta, ho avuto la fortuna di partecipare all’organizzazione dell’8^ Campionato Italiano di sci per Vigili del Fuoco, durante il quale ho avuto modo di apprezzare e condividere l’impegno, la solidarietà e lo spirito di Corpo che da sempre contraddistingue l’operato dei Vigili del Fuoco.

Valori che si tramandano nel tempo e che ritroveremo sicuramente, anche in occasione degli odierni eventi sportivi, adeguati alle mutate esigenze che assecondano la naturale evoluzione della vita e dello sport”.

L’evento avrà dunque inizio giovedì 16 gennaio. Alle 9 i partecipanti potranno ritirare i pettorali presso il Palaindoor “Marco Acerbi” di Aosta. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, si svolgerà un convegno tecnico di apertura nella Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo Valdostana.

Alle 18 è attesa la cerimonia di apertura con la sfilata nelle vie del centro storico di Aosta, con partenza dalla piazza Chanoux, dove saranno accolti dalle autorità locali. La cerimonia includerà l'alzabandiera e l'accensione del tripode, presso lo Sadio Puchoz. Alle 20.30, al Palaindoor “Marco Acerbi”, si terrà la cena degli atleti.

Il giorno successivo, venerdì 17 gennaio, la competizione entrerà nel vivo. Alle 9 si svolgerà la gara di slalom gigante, a Pila. Nella stessa località, alle 18.30, è attesa la gara di scialpinismo in notturna.

Infine, sabato 18 gennaio, a Cogne, alle 9 la gara di fondo nel Prato di Sant’Orso e alle 10 sarà la volta dello snowboard.

I Campionati si concluderanno alle 14.30, nello Stadio Mario Puchoz di Aosta con la cerimonia finale e il passaggio del testimone al comando che organizzerà la 40^ edizione.