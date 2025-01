SCi nordico: Nadine Laurent ancora in evidenza a Oberwiesenthal

È la 20 km Mass start in tecnica classica a chiudere, questa mattina, la due giorni tedesca di OpaCup di Fondo di Sparkassen-Skiarena Oberwiesenthal (Germania), con Nadine Laurent ancora in bella evidenza a conquistare un altro piazzamento nelle migliori dieci della classifica

Al femminile, piazza d’onore per la livignasca delle Fiamme Gialle, Veronica Silvestri (1h 07’22”) a 6”6 dalla vincitrice, la francese Cloe Pagnier (1h 07’15”9), con terza l’andorrana Gina Del Rio (1h 08’03”1). In 6° posizione Nadine Laurent (Fiamme Oro; 1h 08’09”6) a soli 6”5 dal podio; 24° Virginia Cena (Fiamme Gialle; 1h 10’54”3). In campo maschile s’impone il finanziere trentino Giandomenico Salvadori (58’32”6) davanti a un quartetto tedesco; 26° Mikael Abram (Cse; 1h 01’51”6).

Negli Under 20, un terzetto azzurro alle spalle del vincitore, lo svizzero Isai Naeff (1h 02’48”9) e, rispettivamente distanziati di 3”3, 7”8 e 11”3 troviamo Marco Pinzani, Gabriele Matli e Davide Negroni, tre nazionali dei sei con conquistano un piazzamento nei migliori otto; ottimo 12° Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 1h 03’50”0).

CdM Sci alpino

Non si qualifica per la seconda manche dello Slalom di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, questa mattina, a Kranjska Gora (Slovenia) Giorgia Collomb (Cs Carabinieri) che chiude la prima metà di gara in 43° posizione, con il crono di 53”95, 75/100 dal trentesimo tempo che vale l’inversione per la seconda manche. Stessa sorte per tutte le altre azzurre – eccezione fatta per la trentina Martina Peterlini (13°, che poi chiuderà 24°); fuori dalla qualifica, tra le altre, dell’Esercito, 33° e 34° Lucrezia Lorenzi e Lara Della Mea, 36° Vera Tschurtschenthaler. Dopo un’entusiasmante seconda manche lo Slalom, il secondo consecutivo dopo Semmering, va alla croata Zrinka Ljutic (1’39”62) a precedere la svizzera Wendy Holdener (1’39”78) e alla svedese Anna Swenn Larsson (1’40”81).

CdM Snowboard

Non centrano la qualifica per la finale – in programma questa sera - della tappa austriaca di Coppa del Mondo di Snowboard – specialità Big air – di Klagenfurt, i tre valdostani inseriti nella prima ‘heat’ di questa mattina. Il miglior punteggio è del norvegese Ayvind Kirkhus (170,25 punti); 9° posto per Loris Framarin (Cse; 150,50); 11° Leo Framarin (Cse; 135,00); 16° Emiliano Lauzi (103,75).