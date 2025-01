Sci nordico: a Claire Frutaz e Fabio Restano la Sprint tc di Cogne

Sprint in tecnica classica, ieri mattina, sul Prato di Sant’Orso, a Cogne, per le categorie Giovani e Senior (circuito regionale Chenevier spa) e Allievi (circuito Gros Cidac) e Mass start, sempre in alternato, per i Cuccioli, gara inserita nel circuito regionale Irv srl. Organizzata dallo Sc Gran Paradiso la vittoria è arrisa a Claire Frutaz, Fabio Restano, Julie Bagnod, Mathias Bastrenta, Alice Borbey e Vittorio Peracino, mentre per la classifica per società, con il palio il trofeo del sodalizio organizzatore, il successo e andato allo Sc Drink.

Categoria Giovani/Senior * 1,2 km – Sprint tc – Fa segnare il miglior crono in qualifica, per poi ripetersi in finale Claire Frutaz (Sc Drink; 1° Aspiranti) che precede il duo Juniores formato da Vittoria Cena (Gs Godioz) e Corinne Beltrami (Sc Drink). Al 4° e 5° posto, a completare il podio Aspiranti, Emilie Gontier (Sc Drink) e Martina Bisson (Pol. Pollein). Anche in campo maschile chi ha fatto il miglior tempo nelle qualifica individuale, ovvero Fabio Restano (Sc Drink) s’aggiudica la finale, davanti a Mattia Saracco (Sc Brusson) e Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy) andando così a completare il podio Juniore. Al quarto e quinto posto, i due migliori Aspiranti, Matteo Maniezzo (Sc Drink) e Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo), terzetto di testa di categoria completato dall’8° posto assoluto di Orlando Carraro (Sc Brusson). Il primo Senior, Andrea Restano (Sc Drink) si piazza in 5° posizione, con podio completato dalla Pol. Pollein, che piazza al 12° e 13° posto Valerio Sorteni e Marcello Antonin.

Categoria Allievi * 1,2 km – Sprint tc – È la più rapida in qualifica e anche nella finale Julie Bagnod (Torgnon 2.0) che ha la meglio su Amélie Fragno (Pol. Pollein) e Aline Verthuy (Sc Amis de Verrayes). Anche al maschile il miglior tempo di qualifica, Mathias Bastrenta (Sc Gressoney) conquista il gradino alto del podio, seguito da Achille Glarey (Sc Gran Paradiso) e dal compagno di sodalizio Emil Lazier (Sc Gressoney MR).

Categoria Cuccioli * 2 km f / 3 km m – Mass start tc – Doppietta del Gs Godioz grazie a Alice Borbey (7’21”7) e Amélie Vergeron (7’25”5), e 3° Angélie Chabod (Sc Valsavarenche; 7’37”6). Nei maschietti s’impone Vittorio Peracino (Sc Valsavarenche; 8’43”1) su Xavier Modina (Sc Gressoney MR; 8’48”7) e a Christophe Gerbelle (Sc Gran Paradiso; 9’15”7).



CdM Snowboard

Dopo Pechino, torna sul podio, per la seconda volta consecutiva, il bardonecchiese Ian Matteoli – diciannove anni compiuti il 30 dicembre – che conquista la piazza d’onore alle spalle del giapponese Taiga Hasewaga nella tappa di Coppa del Mondo di Snowboard, specialità Big Air, disputata nella serata di ieri a Klagenfurt (Austria). Bene nell’insieme la squadra azzurra e, in particolare Loris e Leo Framarin, del Centro sportivo Esercito, rispettivamente 14° e 17°; 28° Emiliano Lauzi (Sc Crammont MB).