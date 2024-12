TdS Sci nordico: rivelazione Cassol, Pellegrino settimo a Dobbiaco

Prima giornata del Tour de Ski 2025, questo pomeriggio, a Dobbiaco (Bolzano), con in programma la Sprint in tecnica libera, format che vede Federico Pellegrino trovare semaforo rosso in semifinale, mentre Federica Cassol fa segnare il miglior crono in qualifica, davanti a autentici mostri sacri come la svedese Johanna Hagström, la statunitense Jessie Diggins e l’altra svedese Linn Svahn, per poi alzare bandiera bianca nei quarti di finale.

Al femminile, vittoria di Jessie Diggins, che precede la rivelazione della stagione, la finlandese Jaam Joensuu, e la svizzera Nadine Fähndrich. Federica Cassol (Cse), inserita nella terza batteria dei quarti di finale, perde leggermente terreno nell’ultima salita e conclude al quinto posto, a 1”34 dalla svedese Maja Dahlqvist, terminando così l’avventura con un 21° posto finale. Aveva chiuso in 39° posizione in qualifica Nadine Laurent (Fiamme Oro).

In campo maschile, sono stati ben sette gli azzurri qualificati nei 'trenta', e Federico Pellegrino (Fiamme Oro) ha fatto segnare il nono parziale. Nessuno degli azzurri – eccezione fatta per il poliziotto di Nus – superava il taglio delle batterie, superato invece da Federico Pellegrino con il secondo posto, alle spalle dello svedese Edvin Anger, nella quarta heat. In semifinale, Pellegrino è terzo, a 18/100 dallo svizzero Valerio Grond e a 6/100 dal francese Richard Jouve, ed è eliminato, concludendo 7° assoluto, anche perché l’andatura è stata più lenta della prima semifinale. La vittoria è poi andata all’imprendibile norvegese Johannes Høsflot Klæbo, davanti al transalpino Lucas Chanavat e allo svizzero Janik Riebli.

Al 29° posto Giacomo Gabrielli (Cse); 51° Martin Coradazzi (Cse); 82° Paolo Ventura (Cse).

Domani, seconda giornata di gara a Dobbiaco con la disputa della 15 km Mass start in tecnica classica: alle 12.30 la femminile, alle 14.45 la maschile.