Sci alpini: SEMMERING! Federica trionfa in gigante su Hector e Robinson, Bassino è 7/a

Dominion di Federica Brignone nel gigante di Semmering: la campionessa azzurra infrange il tabù che non l’aveva mai vista sul podio nella località austriaca e lo fa nella maniera migliore possibile, conquistando la vittoria numero 29 in carriera in Coppa del Mondo, la quattordicesima in gigante. Sale invece a 71 il conteggio dei podi nel massimo circuito: ed ora è leader sia della generale che della classifica di specialità.

Al comando sin dalla prima manche, la trentaquattrenne valdostana ha letteralmente dominato la scena nella discesa decisiva, concedendosi solo una leggera sbavatura nel tratto conclusivo della pista Panorama per tagliare il traguardo in 2’03″14 con ben cinquantasette centesimi di secondo di margine sulla svedese Sara Hector e 90 sulla neozelandese Alice Robinson, terza a completare il podio di giornata.

Solida, stabile, fluida: quella di Semmering è una Brignone formato extralusso che riesce così a salire per la seconda volta in stagione sul gradino più alto del podio dopo il successo nel gigante di apertura di Sölden.

Appena dietro, quarto posto per la canadese Valerie Grenier, staccata di 0″94 da Brignone, con la statunitense Paula Moltzan quinta a precedere l’austriaca Julia Scheib e Marta Bassino (+1″33), settima come già a metà gara. Prova pulita per la piemontese che sta progressivamente ritrovando il giusto feeling tra le porte larghe.

Non si erano invece qualificate nella prima manche Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Roberta Melesi ed Elisa Platino.

Il secondo successo stagionale permette a Federica Brignone di balzare in testa sia alla classifica generale che a quella di specialità. Nella generale l’azzurra guida con 319 punti, 18 in più della svizzera Camille Rast e 50 su Lara Gut Behrami, oggi nona. Brignone che si riprende dunque il pettorale rosso di leader del gigante con 200 punti, precedendo Hector (196) e Robinson (140).

Domenica 29 dicembre la tappa di Semmering si completa con lo slalom: prima manche alle 10, seconda alle 13.

Ordine d’arrivo GS femminile di Cdm di Semmering (Aut)

Vittoria numero 29 in carriera, tabù Semmering sfatato, leadership nella classifica generale e in quella di gigante: autentico en-plein per Federica Brignone nella terza gara stagionale tra le porte larghe, un successo che permette di ritoccare anche il suo record di vincitrice meno giovane del Circo Bianco e di portare a quota 31 le località in cui è salita sul podio, ottenuto in 71 occasioni.

“Devo ammettere che Semmering era un mio obiettivo, mi son sempre detta che mancava nel mio percorso: è stato un podio voluto più volte e sono contentissima. Spero di battere ancora il mio record di anzianità, vorrebbe dire che vincerò ancora. A parte questo mi sono trovata bene con le condizioni e la sciata, avevo un buon feeling e sono riuscita a dosare abbastanza.

Nonostante il poco allenamento in gigante, ho trovato buone sensazioni su questa neve un po’ primaverile. Ero abbastanza serena: gli ultimi due giorni di allenamento mi sono sentita bene e ho voluto riportare tutto questo in pista”.

Dopo la breve pausa di fine anno, la Coppa del Mondo guarda alla seconda parte di stagione.

“Ripartiremo nel 2025 da Kranjska Gora e poi si continua senza stop tutto il mese di gennaio. Sarà impegnativo ma ci saranno tante gare, anche in Italia che mi piacciono tantissimo e spero di arrivarci così, riportando sugli sci quello che sento in allenamento che non sempre mi è riuscito nelle ultime settimane”.

Ma qual è il segreto di questa Federica Brignone da record?

“Mi piace la sfida. Sfidare me stessa, continuare a cercare soluzioni per andare più forte. Sono tanti anni che gareggio ma nelle ultime stagioni sono riuscita a fare di più, anche mentalmente, per trovare un equilibrio maggiore e mi sembra di continuare a migliorare. E poi mi diverto e mi piace sciare La prossima sfida? Beh, quella di Kranjska Gora del prossimo weekend!”.

Settimo posto quindi per Marta Bassino, in ripresa anche in gigante. “Sono contenta di essere tornata abbastanza davanti anche in gigante, anche se con ancora qualche errore. Nel complesso bisogna mettere insieme i vari passi. Adesso tre giorni di pausa per poi affrontare un gennaio intenso, con un sacco di gare e occasioni in cui metterci alla prova. Sono contenta della direzione in cui sto andando”.