Sci nordico: A Bisson e Restano il titolo valdostano a Flassin

Campionati valdostani di Mass start in tecnica libera, questa mattina, a Flassin, disputati sotto la pioggia e con neve difficile da interpretare, manifestazione che assegnava i titoli Assoluti Allievi e Ragazzi, organizzata dallo Sc Fallère e inserita nei circuiti regionali Chenevier spa e Gros Cidac. Nei Senior/Giovani a imporsi sono stati Martina Bisson e Fabio Restano; negli Allievi, Julie Bagnod a Mathias Bastrenta e, nei Ragazzi, Viola Bochicchio e Noah Desayeux. Per la classifica per società, in palio l’11° trofeo Technos e Premium Medica, coppa vinta dallo Sc Drink davanti al Team Ski Torgnon 2.0 e al Gs Godioz.

Categoria Senior/Giovani * 15 km – CR Mass start tl – Gara di coppia, decisa soltanto in volata in campo femminile e, a spuntarla, è stata l’Aspirante Martina Bisson (Pol. Pollein; 45’56”9) sulla Junior Vittoria Cena (Gs Godioz; 45’57”4), con terza, seconda Junior, Corinne Beltrami (Sc Drink; 48’04”7). A completare la cinquina di testa le Aspiranti, dello Sc Drink, Martina Tullia Trentin (49’17”4) e Emilie Gontier (54’02”0). Lotta avvincente al maschile, con lo Junior Fabio Restano (Sc Drink; 39’37”2) che aumenta il ritmo negli ultimi due dei cinque giri e precede la coppia di Senior, André Philippot (Ski Team Torgnon 2.0; 40’08”3) e Wladimir Cuaz (Gs Godioz; 40’10”7). Quarto e quinto posto a completare il podio Juniores con Dennis Perrin (Ski Team Torgnon 2.0; 40’17”8) e Mattia Saracco (Sc Brusson; 41’33”9). Settima posizione per il primo Aspiranti, Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo; 42’47”).

Categoria Allievi * 5 km f / 7,5 km m – CR Mass start tl – Podio che si decide nell’ultima delle due tornate e gradino alto del podio che va a Julie Bagnod (Ski Team Torgnon 2.0; 14’06”5) seguita da Amélie Fragno (Pol. Pollein; 14’20”3) e Sophie Bonin (Gs Godioz; 14’25”0). Nei maschi, doppietta dello Sc Gressoney MR grazie a Mathias Bastrenta (18’34”8) e Emil Lazier (18’55”7), con terzo Achille Alden Glarey (Sc Gran Paradiso; 19’04”7).

Categoria Ragazzi * 3 km f / 4 km m – CR Mass start tl – Sprint lungo per i primi due gradini del podio, griffati Ski Team Torgnon 2.0 con Viola Bochicchio (9’54”2) e Jacqueline Bagnod (9’57”1), con terza Elody Vittaz (Sc Amis de Verrayes; 10’09”2). Nei maschietti, fa subito selezione Noah Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 11’57”8) che ha la meglio sui gemelli dello Sc Gran Paradiso Andrea (12’16”0) e Marco Ianniello (12’18”6).