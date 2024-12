Nuto: Un Natale di Successi per l'Aosta grande protagonista al Campionato nazionale a squadre

L'evento che ha visto scendere in acqua le migliori formazioni di nuotatori italiani, tra cui anche alcuni volti noti come Alessandro Miressi e Sara Curtis. La competizione, strutturata in tre serie, ha visto 23 squadre femminili e 20 maschili impegnate a dare il massimo in una sfida che ha mescolato talento, passione e spirito di squadra.

La squadra dell'Aosta Nuoto ASD, guidata dal tecnico Edoardo Giovannetti, ha schierato una formazione variegata e agguerrita, composta da Alice Baraldi, Corinne Desandre, Petra Favre, Beatrice Mazzone, Maya Melotto Sureda, Elena Navarretta, Gaia Valenti, Pietro Cerrato, Matteo Espositi, Davide Merighi, Lorenzo Kwesi Miserocchi, Tommaso Navarretta e Mattia Savoia. Gli atleti si sono distinti in numerose specialità, con tempi che dimostrano non solo un grande impegno, ma anche il risultato di un lavoro costante e mirato che ha contraddistinto tutto l’anno.

Beatrice Mazzone

In particolare, alcuni risultati hanno brillato: Tommaso Navarretta ha fermato il cronometro sui 2'18"02 nei 200 rana, Corinne Desandre ha nuotato i 100 stile libero in 1'05"14, mentre Elena Navarretta ha chiuso i 400 stile libero con un tempo di 4'46"55. Matteo Espositi, nei 200 misti, ha fatto segnare 2'15"17, e Mattia Savoia ha nuotato i 100 stile libero in 54"78. Pieto Cerrato, grande protagonista nei 1500 stile libero, ha portato a termine la gara con un tempo di 16'38"37. La staffetta 4x100 stile libero maschile, composta da Navarretta, Merighi, Savoia e Cerrato, ha chiuso con un ottimo 3'38"82, confermando la forza e l'affiatamento del gruppo.

"Si conclude un anno molto bello, ricco di soddisfazioni per i nostri atleti," ha commentato il tecnico Edoardo Giovannetti. "Il prossimo trimestre sarà particolarmente impegnativo, con gare di grande rilevanza come i Criteria Nazionali, ma sono certo che affronteremo queste sfide con lo stesso entusiasmo e determinazione che ci contraddistinguono."

L'Aosta Nuoto ASD non può che guardare con ottimismo al futuro, consapevole del lavoro fatto fin qui e dei traguardi ancora da raggiungere. Il ringraziamento va a tutti gli atleti, allo staff tecnico e ai tanti sostenitori che continuano a credere nella squadra. Con l’inizio del nuovo anno si apriranno nuove sfide, ma l’obiettivo è chiaro: continuare a crescere, migliorare e portare sempre più in alto i colori della società.