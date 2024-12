Rally: Il 46° Rally Valle d'Aosta si correrà il 3 e 4 maggio 2025

La scelta che riporta il rally valdostano a disputarsi in un periodo tradizionale per la gara, simile a quello adottato per molte edizioni dei primi anni 2000.

"Ci siamo ricollocati in un periodo tradizionale per la nostra gara, così come è stato per parecchie edizioni disputate nei primi anni del 2000. A mio avviso è un periodo congeniale perché, essendo all’inizio dei campionati, ci può essere maggiore interesse sulla nostra gara e, di conseguenza, un buon numero di iscritti", ha dichiarato Viérin, visibilmente soddisfatto della scelta.

Il Rally Valle d'Aosta, che quest’anno sarà valido come seconda prova della Coppa Rally di Zona (Zona 1), vedrà l’evento preceduto dal 19° Rally Regione Piemonte di Alba, in programma il 13 aprile 2025, che rappresenterà anche la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto.

Oltre al Rally Valle d'Aosta, la Zona 1 comprende altri importanti appuntamenti automobilistici, tra cui il Rally di Castiglione Torinese (29 giugno), il Rally Valle Ossolane (20 luglio), il Rally Città di Torino e Valli di Lanzo (31 agosto), il Rally del Rubinetto (21 settembre) e il Rally Santo Stefano Belbo (5 ottobre).

Anche per l’edizione 2025 del Rally Valle d’Aosta, ACVA Sport A.S.D. sarà al fianco dell’Automobile Club Valle d’Aosta nel ruolo di co-organizzatore, confermando così il suo impegno nella realizzazione di un evento che ogni anno richiama un pubblico sempre più appassionato e numeroso.

Con l’arrivo di maggio 2025, la Valle d'Aosta si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più prestigiosi del motorsport, un evento che promette di regalare emozioni e spettacolo a tutti gli appassionati di rally.