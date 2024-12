La Coppa del Mondo di La Thuile… sotto l’albero di Natale

Si scia su gran parte delle piste di La Thuile, che puntuale ha dato inizio a una stagione invernale molto particolare. A distanza di cinque anni tornerà infatti la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, con due entusiasmanti gare sulla pista 3-Franco Berthod, una delle più impegnative e ripide dell’intero circuito.

All’appuntamento, strategico e di grande importanza per Regione Autonoma Valle d’Aosta e Comune di La Thuile, mancano ancora parecchi mesi, ma è già ora di assicurarsi un posto in prima fila per assistere allo spettacolo di venerdì 14 e sabato 15 marzo 2025.

Natale si avvicina e da sabato 21 dicembre saranno messi in vendita i biglietti per l’ingresso a una delle aree previste nella zona del traguardo: tribuna e LTH VIP Lounge. La tribuna offre una vista privilegiata sul traguardo e il maxischermo, offrendo la comodità di un posto a sedere a pochissima distanza dalle atlete. Il costo del biglietto per accedere alla tribuna è di 30 euro al giorno.

Chi desidera abbinare lo spettacolo sportivo e un’esperienza culinaria, senza rinunciare ad alcun comfort, può scegliere il ticket per la LTH VIP Lounge, un’area coperta e riscaldata, dotata di sedute e televisioni, con accesso sulla terrazza panoramica. Al costo di 450 euro al giorno ci si potrà immergere nei sapori della cucina valdostana, curata dallo chef Agostino Buillas, e degustare vini della Valle d’Aosta.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina skiworldcuplathuile.com/spettatori dalla quale sarà possibile accedere alla piattaforma di ticketing online. I posti sono limitati e non saranno venduti biglietti in loco.

A La Thuile, durante le gare di Coppa del Mondo, sarà disponibile un’area pubblica in collina, ad accesso libero e gratuito, senza prenotazione e fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Ingresso gratuito per le due prove cronometrate.