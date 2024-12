Crevacol dal 20 al 22 dicembre accoglierà i giovani talenti dello scialpinismo internazionale: iscrizioni chiuse con 100 atleti da 14 nazioni

Le nevi di Crevacol, nella Valle del Gran San Bernardo, si preparano a ospitare uno degli appuntamenti più attesi della stagione scialpinistiva: le prove di Coppa del Mondo ISMF giovanile. Dal 20 al 22 dicembre, circa 100 atleti provenienti da 14 nazioni daranno vita a un evento che promette spettacolo e competizione ai massimi livelli.

Le categorie under 18 e under 20 saranno protagoniste di due gare di grande intensità: sabato 21 dicembre si terrà la Sprint Race, che metterà alla prova velocità e agilità degli atleti, mentre domenica 22 dicembre sarà il momento della Vertical Race, una sfida di sola salita contro il tempo. Entrambe le competizioni avranno come fulcro la zona Arp du Jeu, base per partenze e arrivi.

Non solo gare internazionali: domenica mattina è in programma una prova promozionale "open" aperta a tutti gli appassionati di scialpinismo delle categorie U12 - U14 - U16 - U18 - U20 - SENIOR MASTER, che potranno cimentarsi sul percorso della Vertical Race. Un’occasione unica per vivere l’emozione di una competizione di alto livello e confrontarsi con i migliori giovani scialpinisti del mondo.

L'evento, organizzato dallo Sci Club Gran San Bernardo in collaborazione con i comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint Oyen ed Etroubles, rappresenta un'importante sinergia tra associazioni locali ed enti pubblici, confermando il ruolo centrale della Valle d'Aosta nel panorama sportivo internazionale e nella promozione del territorio montano.



Per maggiori informazioni: https://sciclubgransanbernardo.it/ismf-youth-world-cup/