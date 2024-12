Sandrini e Desogus si prendono lo slalom Top 50 di Pila

Una giornata perfetta ad accogliere la quarta edizione del Top 50 di Pila. Sole splendido, temperature piacevoli e condizioni della neve eccezionali per il confronto internazionale a invito che ha portato in Valle d’Aosta 275 concorrenti. Tante conferme a livello italiano, con diversi protagonisti della passata stagione di nuovo davanti a tutti; tanti anche gli atleti stranieri che si sono fatti spazio al vertice.

Nello slalom Ragazzi femminile, gradino alto del podio per la lombarda Amelie Sandrini del Brixia, che ha concluso in 1’37”09, con 48/100 di vantaggio sull’altoatesina Hannah Mahlnecht; terzo gradino del podio per l’austriaca Katharina Unterdechler (+94/100), con quarta e quinta posizione per la canadese Lillie Magee Dumoin (+1”26) e la francese Ressa Nael (+2”61). Fuori la trentina Jennifer Slaifer Ziller (Sporting Campiglio), leader dopo la prima manche. Ottima prestazione della valdostana Maelie Nicco (Val d’Ayas), atleta al primo anno di categoria, sesta a 3”45 dalla vetta.

Con una seconda manche perfetta e vinta per distacco, il piemontese Pietro Desogus (Borgata Sestriere) ha scavalcato l’altoatesino Samuel Prantl - leader a metà gara - e vinto lo slalom maschile in 1’33”09. Il portacolori dello sci club Ultimo si è così dovuto accontentare del secondo posto, staccato di 56/100. A completare il podio Romeo Calcagno (Mondolè Ski Team), a 1”20 dalla vetta. Quarto posto per Francesco Calignano (Sci club 70) a 1”55 e quinto Alan Piccolruaz (Gardena) a 3”07.

Il gigante femminile, disputato sulla Renato Rosa, è stato vinto dalla polacca Iga Kaczmarek, in grande rimonta dopo il secondo posto parziale. Con il miglior tempo nella seconda manche, è riuscita a infliggere 81/100 alla piemontese Ludovica Vottero; terzo gradino del podio per un’altra atleta del Comitato AOC, Benedetta Rosa Ranieri, all’arrivo con 1”08 di ritardo. Quarto e quinto posto per la francese Mathilde Seara (+1”26) e la lombarda Carlotta Pedrolini (Skiing) a 1”75.

Il veneto Leonardo d’Incà, uno dei favoriti, si è imposto nella gara maschile, rifilando 72/100 al francese Nolan Brusco e 1”19 all’australiano Archie Gould. Quarta posizione per l’atleta del Comitato Alpi Centrali Andrea Villaraggia, staccato di 1”21, mentre a completare la top 5 è stato l’altoatesino Matthias Mahlknecht (Gardena) a 1”39.

Domani la seconda giornata di gare. Alle 10.15 il gigante Ragazzi sulla Renato Rosa, alle 10 lo slalom Allievi sulla pista La Nouva. Subito dopo, intorno alle 13.30, le premiazioni di tutte le gare.