Sci nordico: Abram e Cuc sul podio della tappa di Slingia

Seconda e conclusiva giornata di Coppa Italia di Fondo, oggi, a Slingia (Alto Adige) con i Seniores impegnati nella 10 km Individuale in tecnica libera e le categorie Juniores e Aspiranti – dopo il Prologo in classico di ieri – nella 10 km Inseguimento in skating, format che consegnano un piazzamento sul podio a Mikael Abram e Tommaso Cuc.

Categoria Seniores – 10 km – CpI Ind. tl – Al femminile, vittoria della livignasca delle Fiamme Gialle, Veronica Silvestri (28’41”4) davanti alla bergamasca dell’Esercito, Martina Bellini (28’53”3) e alla trentina Stefania Corradini (28’55”4); 8° e 11°, per il Centro sportivo Esercito, Laura Colombo e Denise Dedei. In campo maschile, terzo gradino del podio a Mikael Abram (Cse; 24’39”4) preceduto dal carabinieri cuneese Lorenzo Romano (24’15”7) e dall’alpino friulano Martin Coradazzi (24’35”3). In 8° posizione Giacomo Gabrielli (Cse); 17° Mark Chanloung (Thailandia).

Categoria Juniores – 10 km – CpI Ins. tl – Gradino alto del podio all’altoatesina Marie Schwitzer (41’39”3); 10° Vittoria Cena (Gs Godioz; 44’21”5); 15° Corinne Beltrami (Sc Drink; 46’10”4). Al maschile – dove tutti gli atleti valdostani migliorano la posizione ottenuta il giorno precedente nel Prologo – terzo gradino del podio a Tommaso Cuc (Cs Carabinieri; 34’27”9) preceduto dal duo cuneese composto dal poliziotto Luca Ferrari (33’40”0) e dal carabiniere Alessio Romano (33’55”1). Quinta posizione di Fabio Restano (Sc Drink; 34’40”8); 9° Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy; 35’27”6); 18° Mattia Saracco (Sc Brusson); 23° Dennis Perrin (Team Ski Torgnon 2.0) 26° Gilles Margueret (Sc G.S. Bernardo).

Categoria Aspiranti – 10 km – CpI Ins. tl – Nella competizione in rosa vittoria della valtellinese dei Carabinieri Marta Bellotti (42’21”4). Quarto posto, a poco più di 20” dal podio, Martina Bisson (Pol. Pollein; 43’40”0); 20° e 21° Martina Tullia Trentin (46’32”8) e Emilie Gontier (46’54”0), entrambe dello Sc Drink; 34° Claire Frutaz (Sc Drink; 48’09”2). Al maschile, successo del finanziere valtellinese Daniel Pedranzini (33’27”6). Al 26° posto Orlando Carraro (Sc Brusson; 37’46”9); 30° Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo); 50° Simon Scalvino (Sc Fallère).