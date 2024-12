Nuoto: L'Aosta Nuoto ASD si distingue nel secondo appuntamento stagionale a Torino per la categoria Ragazzi, Juniores e Cadetti

"Per i nostri miei ragazzi è stata una gara di confronto, i risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta e continueremo a crescere". Federico Gottardi, allenatore dell'Aosta Nuoto cmmneta così i risultati dei suoi atleti.

L' Aosta Nuoto ASD ha ottenuto buoni risultati nel secondo appuntamento stagionale nella categoria Ragazzi, Juniores e Cadetti, che si è svolto il 14 e 15 dicembre a Torino. La manifestazione, articolata su due concentramenti, ha visto gli atleti della squadra gareggiare sabato presso il Palazzetto del Nuoto e domenica alla Piscina Usmiani della città piemontese.

Tra le performance più significative, spicca quella di Matteo Espositi "Roma", che nei 100 rana ha ottenuto il pass per i Criteria Nazionali Giovanili, migliorando di ben 1’50 il suo record personale e chiudendo con un ottimo 1'04"06. In questo modo, si aggiunge alla già qualificata fila di atleti per la competizione primaverile. Matteo sarà affiancato da Tommaso Navarretta, già qualificato, con la speranza che altri ragazzi possano unirsi a loro nelle prossime settimane.

Buona anche la prestazione di Corinne Desandré, che ha confermato la sua buona forma con l'ottavo posto nei 50 farfalla, fermandosi a 29"44, e il quattordicesimo nei 50 stile libero con il tempo di 27"5.

Molti altri atleti hanno centrato buoni risultati, come il giovane Ismaele Procopio, che ha ottenuto 1'05"7 nei 100 dorso, mentre Maxime Chuc ha chiuso con 1'25"8. Buone anche le prestazioni di Giada Griso (1’28”6), Ginevra Grosso (1'29") e Alice Padalino (1’29”5), così come quelle di Sara Gallizioli (1'34"5) e Ginevra Cazzato (1'41"4).

Nei 50 stile libero, Ismaele Procopio ha fermato il cronometro a 26"6, seguito da Yari Nazario Rossan con 31"8 e Maxime Chuc con 32"0. Buone anche le prestazioni di Emma Morsetti (30"4) e Aurora Furfaro (31"5), mentre altre ragazze della squadra, come Amelie Camisasca, Ginevra Grosso e Iris Guglielmo, hanno fatto registrare risultati di rilievo in questa disciplina.

L’impegno non è mancato neppure nei 50 farfalla, dove Iris Guglielmo ha fermato il tempo a 36"4, mentre Aurora Furfaro ha ottenuto 37"4.

Molti altri atleti hanno partecipato a diverse altre gare, come i 100 Misti, i 100 stile libero, i 200 stile libero e i 400 stile libero, migliorando i loro personali e dando il massimo in ogni competizione. Da segnalare anche le prestazioni nei 200 rana, con Pietro Viola che ha registrato un buon 3’08”.

Soddisfatto il coach Federico Gottardi, che ha dichiarato: "Per me e i miei ragazzi è stata una gara di confronto, i risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta e continueremo a crescere."

Nel frattempo, parallelamente alla competizione giovanile, domenica 15 dicembre, la squadra Master dell'Aosta Nuoto ha preso parte alla Swimmicup Merry X-MASter a Milano, svoltosi nella prestigiosa piscina Aquamore presso l’impianto Bocconi Sport Center. Alla manifestazione hanno partecipato gli atleti Master Paola Telloli, Simona Colazingari, Davide Enrietti Bertolotto, Andrea Savoia e Remy Vayr-Piova, che hanno dato il loro contributo alla buona riuscita dell'evento.