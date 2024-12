Sci alpino: Benjamin Alliod sul podio del SuperG di S. Caterina

Miglior risultato in carriera e ‘scarponi’ sul podio per Benjamin Alliod, questa mattina, nel SuperG di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), gara valida per la Coppa Europa di Sci alpino maschile, che chiude la cinque giorni sulle nevi valtellinesi.

Quinto in Discesa libera, a gennaio 2023, a Sella Nevea (Udine); sesto nel SuperG di Tarvisio (Udine) a gennaio 2024, con il terzo posto odierno, Benjamin Alliod (Cse; 1’08”85) fa segnare il suo miglior risultato in carriera nella rassegna continentale. Oggi, l’alpino di Fénis cede, di 18 e 1/100, alla coppia austriaca Vincent Wieser (1’08”67) e Felix Hacker (1’08”81; due volte primo nelle Discese libere dei giorni precendenti). In 13° posizione Nicolò Molteni (Cse; 1’09”39); 59° Pietro Broglio (Cse; 1’11”75); 67° Peter Corbellini (Cse; 1’12”61).



CdM Sci alpino

Seconda prova cronometrata, nel pomeriggio di ieri, a Beaver Creek (Stati Uniti d’America), tappa della Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, con Federica Brignone ancora molto veloce. Il miglior crono è della svizzera Lara Gut-Behrami (1’31”87), che precede di 67/100 Sofia Goggia (1’32”54) e, pur rialzandosi nella parte finale, di 97/100, Federica Brignone(Cs Carabinieri; 1’32”84). Al 23° posto Elena Curtoni (Cse; 1’34”26); 27°, con salto di porta, Marta Bassino (Cse; 1’34”59).

Questo pomeriggio, alle 19, la terza e ultima prova; il programma sulle nevi del Colorado prosegue, domani, con la Discesa libera e, domenica, con il SuperG, con partenza per entrambe le gare alle 11 (le 19 ora italiana).