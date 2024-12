Corrado Peloso di nuovo in gara al Pavia rally Circuit guardando al 2025

Dopo il Rally Città di Torino di fine agosto, Corrado Peloso è tornato in gara nel 4° Pavia Rally Circuit, disputato lo scorso fine settimana all’interno del moto-autodromo di Castelletto di Branduzzo.

Un’interessante e spettacolare kermesse di fine stagione nella quale pistard e rallisti se le danno di santa ragione per capire chi è il più veloce.

In gara con la Clio Rally 5 della Racing Garage di Inzago, team guidato da Riccardo Filippini e Flavio Ros, Corrado ha concluso al quinto posto di Gruppo e di Classe, a 1’21” da Davide Brega in una classifica molto corta. Al netto del traffico trovato in pista Peloso, navigato questa volta da Fabio Vasta, ha fatto segnare in un paio di speciali il terzo tempo tra le Clio Rally 5.

“È stata una piacevole esperienza in pista. Una gara, simile al Monza Rally Show, - spiega il pilota – sempre ben partecipata e nella quale ho avuto la possibilità di approfondire la conoscenza della squadra".

Corrado inizia a guardare al 2025.



“Si tratta – racconta il pilota di Sarre – di un team giovane che sta crescendo bene e in fretta. Le due gare che abbiamo disputato sono servite per conoscerci e per iniziare il nostro percorso insieme. Dopo 20 anni di gare in giro per l’Italia (e due vittorie nel trofeo monomarca Suzuki, ndr) è bello pensare di costruire qualcosa di diverso con una struttura nuova e formata da uomini e tecnici molto motivati. In squadra ho subito respirato un’aria piena di energie. I ragazzi del team sono molto motivati, preparati e attenti ai dettagli, un po’ come piace a me: mi sono sentito coccolato e, seppur in queste gare non cercassimo la prestazione, abbiamo iniziato insieme a gettare delle basi molto solide per il 2025””



“Continuerò a correre in auto: il prossimo step potrebbe essere un rally valido per qualche campionato anche di livello. Ci stiamo ragionando insieme ma stiamo anche lavorando ad un progetto che potrebbe vedermi coinvolto in un ruolo consulenziale per la struttura e di tutor per giovani piloti. L’esperienza va trasmessa e affidata ad altri: non vedo l’ora di poter iniziare questo nuovo cammino”.