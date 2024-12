Sci alpino: Agnelli, Mathiou e Belfrond brillano ancora a Zinal

Secondo Gigante valido per la Coppa Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Zinal (Svizzera) e Carole Agnelli e Sophie Mathiou confermano la ‘Top ten’ ottenuta nella prima gara, ieri, sulla stessa pista.

La vittoria è dalla svizzera Delphine Darbellay (2'31’70; già al comando a metà gara) davanti alla tedesca Jana Fritz (2’32”39) e alla francese Lois Abouly (2’32”66). Al settimo posto ex æquo, in recupero di venti posizioni rispetto alla prima manche, Carole Agnelli (Fiamme Oro; eguagli il miglior risultato in carriera) e, in ribasso di due piazze, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), entrambe accreditate del tempo di 2’33”27); 9° l’altoatesina dell’Esercito, Laura Steinmair (Cse; 2’33”37); scivola di due posizioni e chiude 17° Annette Belfrond (Cse; 2’34”73); recupera sei posti ed è 25° Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 2’35”81).

Sci alpino

Due Super G Fis disputati – e due annullati – oggi al Plan de Gralba (Gardena; Alto Adige) a concludere la tre giorni badiota e, al femminile, vittoria della bardonecchiese dei Carabinieri, Sala Allemand (1’31”87). In 48° posizione Ylenia Verney (Sc Pila; 1’36”28); 57°

Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’36”64); 80° Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’38”90); 92° Giulia Bosonin (Sc Aosta; 1’41”08).

In campo maschile, bissa il successo di ieri nella prima delle due Discese libere disputate il poliziotto genovese Marco Abbruzzese (1’28”25). Al 93° posto Leonardo Rosaschino (Sc La Thuile Rutor; 1’36”92); 101° Ludovico Rosaschino (Sc La Thuile Rutor; 1’37”63); 102° Vittorio Santoro (Sc Crammont MB; 1’37”75); 108° Edoardo Sisto Besozzi (Sc Courmayeur MB; 1’38”00); 151° Samuele Bandito (Sc La Thuile Rutor; 1’46”41).

Sci alpino

Secondo Gigante Fis Junior, oggi, a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) e in vetta alla classifica, come ieri, si conferma la bergamasca Sofia Amigoni (2’05”80). Al 12° posto Margherita Sala (Sc Crammont MB; 2’10”13); 24° Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 2’12”68). Al maschile s‘impone il livignasco Raffaele Monaco (2’04”36). All’8° posto, 2° Aspiranti, Riccardo Parini (Sc Aosta; 2’06”38); 33° Thomas Carrozza (Club de Ski; 2’10”80); 50° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 2’14”49); 67° Mattia Contino (Sc Aosta; 2’17”99).