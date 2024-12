IbuCup Biathlon: le sorelle Trabucchi ancora protagoniste a Geilo in Norvegia

Ha preso il via, questa mattina, la seconda tappa di IbuCup di Biathlon, a Geilo (Norvegia), con la disputa della 15 km Individuale femminile, format che conferma l’ottimo stato di forma delle sorelle Trabucchi, Beatrice e Martina.

Primo e terzo gradino del podio alle francesi, grazie a Camille Bened (44’41”3; 0 0 0 0) e Fany Bertrand (45’23”5; 0 0 0 0), con piazza d’onore alla norvegese Marit Oeygard (45’37”2; 0

0 0 1). La migliore delle italiane, 7°, è Beatrice Trabucchi (Cse; 46’06”4; 0 1 0 1); 15° Linda

Zingerle; 17° Martina Trabucchi (Cse; 47’49”9; 0 1 1 1); 47° Alice Pacchiodi (Fiamme Oro;

52’56”7; 0 2 1 2).

La tappa norvegese prosegue, oggi, alle 13.50, con la 20 km Individuale maschile; al via, con il pettorale 2, Joel Petitjacques, di Bionaz, che difendere i colori della Federazione belga; 9, Nicola Romanin (Cse); 15, Marco Barale; 33, Christoph Pircher; 45, Nicolò Bétemps (Fiamme Oro); 66, David Zingerle (Cse); 124, Nicolò Giraudo (Cse).

Sci nordico

Due allenamenti sciistici, programmati il 6 e 10 dicembre, in località ancora da definire, attendono la squadra Asiva di Fondo. Con lo staff tecnico –Manuel Tovagliari e Valerio Sorteni

– ci saranno: Vittoria Cena (Gs Godioz), Hélène Pieropan (Sc Gran Paradiso), Martina Bisson (Pol. Pollein), Corinne Beltrami, Emilie Gontier, Claire Frutaz, Martina Tullia Trentin, Fabio Restano, Matteo Maniezzo (Sc Drink), Aron Benetti (Sc Gran Paradiso),l Mattia Saracco, Orlando Carraro (Sc Brusson), Tommaso Cuc (Cs Carabinieri), Gilles Margueret, Yannick Farinet (Sc G.S. Bernardo), Matteo Arlian (Sc St-Barthélemy).

OpaCup Sci nordico

Avvio della stagione di OpaCup di Fondo, dal 6 all’8 dicembre, a Slingia (Alto Adige), dove sono in programma la Sprint in skating, l’Individuale in tecnica classica e la Mass start in tecnica libera. In totale, sono venticinque i convocati a difendere i colori azzurri, tra Senior e Junior e, tra questi, Virginia Cena (Fiamme Gialle), Federica Cassol (Cse), Nadine Laurent (Fiamme Oro) e Tommaso Cuc (Cs Carabinieri).