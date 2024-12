Sci alpino: Collomb si migliora ancora nello Slalom di Killingotn (USA)

Quinto pettorale in Coppa del Mondo, tre qualifiche ottenute, due volte a punti: Giorgia Collomb, a Killington (Vermont; Usa), nello Slalom si migliora ancora e, dopo il 19° posto nel Gigante di sabato, ieri sera, nello Slalom, sale fino alla 16° posizione, recuperandone ben dieci rispetto alla prima metà di gara.

Seppure al cancelletto di partenza con un pettorale – per forza di cose – ancora molto alto (ieri con il numero 59), Giorgia Collomb (Cs Carabinieri) è 26° al termine della prima manche. Una posizione che migliora, nella seconda discesa, salendo fino alla 16° piazza, piombando sul traguardo con il crono compelssivo di 1’49”61, risultando anche l’unica azzurra al traguardo dopo la squalifica dell’altra qualificata nelle ‘trenta’, la poliziotta trentina Martina Peterlini. La gara è stata vinta dalla svizzera Camille Rast (1’46”87; 3° a metà gara) a precedere, seconde a pari merito, la svedese Anna Swenn Larsson (1’47”44) e, in risalita di sette piazze, l’altra elveetica Wendy Holdener (1’47”44).

Il Circo bianco non si sposta in Canada, a Mont Tremblant, dove sabato 7 e domenica 8 dicembre, erano in programma due Giganti: mancanza di neve e recuperi che saranno disputati in Europa. Il prossimo appuntamento è con la velocità, sempre negli Stati Uniti, a Beaver Creek: Discesa libera il 14 e SuperG il 15.



CdM Biathlon

Grande prestazione del quartetto azzurro, nel tardo pomeriggio di ieri, nella Staffetta 4x6 km femminile della tappa della Coppa del Mondo di Biathlon, a Kontiolahti, in Finlandia, grazie anche al grande contributo offerto da Samuela Comola e Michela Carrara, schierate rispettivamente in prima e quarta frazione.

Al lancio, Samuela Comola (Cse; 19’51”4; 0+1 0+0; 12° crono di frazione) lascia il testimone a Dorothea Wierer (19’23”7; 0+0 0+0; 2°; Italia 4°); è la volta di Hannah

Auchentaller (19’40”2; 3°; 4°) che lascia l’ultima frazione a Michela Carrara (Cse; 19’36”2; 0+0 0+1; 6°) sulla scia, di una manciata di secondi, la coppia Svezia e Norvegia che è in caccia della Francia, fino a quel momento capofila solitaria. Carrara che chiude in quarta posizione, con il tempo complessivo di 1h 18’31”5 (0+3), attardata di 1’22” dal gradino alto del podio e a una quarantina di secondi dalla terza posizione. In rimonta nell’ultima frazione, la vittoria va alla Svezia (Anna Magnusson, Sara Andersson, Hanna e Elvira Oeberg; 1h 17’09”0) davanti alla Francia (Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Julia Simon; 1h 17’38”0; 1+9) e alla Norvegia (Juni Arnekleiv, Karoline Knotten, Maren Kirkeeide, Ingrid Tandrevold; 1h 17’45”2; 1+8).