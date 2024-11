Nuoto: ASD Aosta Nuoto brilla a Torino

I giovani atleti valdostani hanno dimostrato grande talento e determinazione, ottenendo ottimi piazzamenti e mettendo in evidenza il lavoro di squadra e la preparazione tecnica della società.

Tra i risultati più significativi, spiccano i piazzamenti di Fazari Annamaria, che ha conquistato il secondo posto nei 50 dorso con il tempo di 37.5 e il terzo nei 200 dorso con 2.51.8. Anche Gutu Valeria ha ottenuto un buon risultato, classificandosi terza nei 100 rana con il tempo di 1.31.6. Nachtmann Elia, impegnato nei 50 dorso, ha ottenuto il terzo posto con il tempo di 37.8. Buone performance anche da parte di Gerbaz Chloé, che si è piazzata al terzo posto nei 50 stile libero con il tempo di 33.8, e da Brunet Helene, che ha chiuso al sesto posto sempre nei 50 stile libero con 35.8. Giannelli Marta ha centrato il nono posto nella stessa distanza con 36.8, mentre Merighi Andrea ha ottenuto il settimo posto nei 50 stile libero con 36.3.

Tra gli altri piazzamenti degni di nota, Arghittu Thomas ha conquistato il sesto posto nei 200 stile libero con il tempo di 2.34.3, e Carere Davide si è classificato settimo nei 100 rana con 1.33.4. La staffetta 4x50 stile libero femminile, composta da Gerbaz, Gutu, Di Donato e Fazari, ha chiuso al settimo posto con il tempo di 2.17.20.

La squadra degli Esordienti A era composta da un gruppo di atlete e atleti molto affiatati, tra cui: Brunet Helene, Chira Francesca, D’Herin Chloé, Di Donato Clio, Fazari Annamaria, Gerbaz Chloé, Giannelli Marta, Gutu Valeria, Lytvynenko Sofia e Ruggero Solidea, per le femmine; Arghittu Thomas, Carere Davide, Caruso Vincenzo, Daddi Jacopo, Fazari Gerardo, Merighi Andrea e Nachtmann Elia, per i maschi. L'allenatore Mattia Castiglioni ha espresso soddisfazione per la prestazione collettiva della squadra, sottolineando l’impegno di tutti i partecipanti e i progressi raggiunti.

Il prossimo appuntamento per i nuotatori valdostani sarà il 1° dicembre con la prima tappa del Grand Prix Esordienti B.