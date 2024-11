CdM Sci alpino: Collomb, per un nonnulla sfumano i primi punti a Gurgl (AUT)

Nell'esordio nel Gigante di Soelden (Austria, 26 ottobre), vinto da Federica Brignone, Giorgia Collomb non si qualificò per la seconda metà di gara, facendo registrare il 54° tempo. Con il pettorale 64, sabato scorso, tra i pali stretti di Levi (Finlandia, 16 novembre), fece segnare il 45° crono, non conquistando l’accesso alla seconda manche. Ieri, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 53”57), di nuovo con il ‘64’ al cancelletto di partenza, è 26°, vedendo all’orizzonte i primi punti nel massimo circuito mondiale, seconda tra le azzurre qualificate, dopo il 10° posto della friulana dell’Esercito, Lara Della Mea, anche lei ‘out’ nella seconda manche.

Nella seconda parte di gara, Giorgia Collomb attacca, non pensa soltanto a portare a casa la gara e i punti e, nella penultima porta, ‘rimbalza’ e cade, quando il cronometro le avrebbe garantito un piazzamento nelle migliori venti. La vittoria, la numero 99 in carriera, è andata alla statunitense Mikaela Shiffrin (1’40”22; già al comando a metà gara), a precedere la valsusina e figlia d’arte, che corre con bandiera albanese, Lara Colturi (1’40”77), e la svizzera Camille Rast (1’40”49), entrambe in risalita di due posizioni rispetto alla prima manche. Per Colturi, e per la Federazione albanese, il primo e storico podio; Lara Colturi, coetanea della Collomb, è da sempre l’avversaria della valdostana: un testa a testa per il gradino più alto del podio nella lunga trafila delle giovanili.

Sci alpino

Esordio stagionale per gli atleti della squadra Asiva, questa mattina, nello Slalom Fis Junior di Sesto Pusteria (Alto Adige), e subito una buona prestazione: 5° posto per Francine Rollet (Sc Chamolé; 1’41”39), con vittoria dell’olandese Noa Rabou (1’40”02) sulla coppia altoatesina composta da Eva-Sophia Blasbichler (1’41”07) e, prima Aspiranti, Victoria Klotz (1’41”25).

In campo maschile, doppietta altoatesina grazie al carabiniere Jakob Franzelin (1’32”20) e a Jonas Feichter (1’32”82), con terzo posto e primo Aspiranti per il croato Ziggy Vrdoljak (1’32”85).

Buon inizio per i giovanissimi atleti della squadra Asiva, tutti al primo anno in categoria e al via con pettorali molto alti: al 47° posto Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’40”64; in risalita di dieci posizioni nella seconda manche); 50° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’41”13; 12°); 53° Thomas Carrozza (Club de Ski; 1’41”50; 11°); 68° Mattia Contino (Sc Aosta; 1’44”36; 9°).