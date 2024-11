La Valle d’Aosta si prepara alla stagione dello sci di fondo

I gestori delle piste di fondo della Valle d’Aosta si preparano alla nuova stagione, iniziata in minima parte lo scorso fine settimana a Bionaz. In attesa di precipitazioni, le prime località hanno iniziato a produrre neve programmata o a stendere i cumuli conservati con la tecnica dello snowfarming.

È intanto partita la vendita degli skipass regionali, disponibili online sul sito internet scinordicovalledaosta.it oppure alle biglietterie delle piste. L’Associazione valdostana enti e gestori piste sci di fondo (AVEF) ha definito le tariffe per la stagione 2024/2025: 110 euro l’abbonamento per gli adulti (19-64 anni) e 65 euro per gli over 65, se acquistato entro il giorno dell’Immacolata, dal 9 dicembre 2024 verrà applicato un supplemento di 10 euro. Confermato lo skipass a 50 euro per gli under 18 residenti in Valle d’Aosta, valido sia per lo sci di fondo, sia per la discesa. Ulteriore agevolazione per gli atleti tesserati a uno sci club valdostano, che potranno beneficiare dello stagionale a 30 euro se richiesto entro l’8 dicembre. Successivamente verrà portato a 40 euro.

Bionaz, come anticipato, ha dato inizio alla stagione invernale battendo un anello di 800 metri grazie allo snowfarming. Al momento la pista è aperta solo agli atleti di club, comitati e nazionali. Anche Gressoney-La-Trinité è al lavoro per l’apertura anticipata, ha tolto da pochi giorni i teli per la conservazione della neve e ora sta preparando il terreno per inaugurare la stagione non appena possibile.

Durante i mesi estivi sono numerosi gli interventi effettuati, finalizzati a migliorare le piste e i servizi. Saint-Barthélemy e Gressoney-Saint-Jean hanno completato un progetto volto a migliorare l’accessibilità ai disabili, sfruttando fondi del PNRR. A Rhêmes-Notre-Dame è stato in parte modificato il tratto di pista che sale nella zona del lago di Pellaud, Arpy ha iniziato a progettare il nuovo impianto di innevamento programmato che in futuro consentirà di anticipare la data di apertura, Saint-Nicolas e Gressoney non appena ci saranno le condizioni punteranno sullo sci serale, sotto i riflettori. Valtournenche attende l’arrivo di due mezzi battipista, Cogne lancia lo skipass pomeridiano, valido dalle ore 15 e in vendita al costo di 8 euro. La località ai piedi del Gran Paradiso sta ultimando i lavori di ripristino dell’impianto di innevamento danneggiato dall’alluvione e si prepara a gran velocità al ritorno della Coppa del Mondo di fondo, tappa prevista dal 31 gennaio al 2 febbraio.