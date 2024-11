Sci alpino: Giorgia Collomb al cancelletto dello Slalom di Gurgl

Di nuovo uno Slalom di Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, sabato 23 novembre, a Gurgl (Austria), che vedrà Giorgia Collomb ancora al cancelletto di partenza.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha confermato in toto le sette azzurre che hanno affrontato il pendio di Levi (Finlandia) sabato scorso che, nel contingente, oltre a Giorgia Collomb (Cs Carabinieri), comprendeva anche Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler (Cse), atlete che domani e giovedì saranno in allenamento in Val Senales (Bolzano). La prima manche, sabato, è in programma alle 10.30, la seconda alle 13.30.



CdM Sci alpino

Gli uomini-jet azzurri sono volati oltreoceano, a Copper Mountain, negli Stati Uniti, per un periodo di allenamento sciistico, fino al 2 dicembre; poi, il trasferimento a Beaver Creek, sempre in Colorado dove, dal 6 all’8 dicembre, saranno disputati un SuperG, una Discesa libera e un Gigante. Tra i convocati dal direttore tecnico Max Carca ci sono Benjamin Alliod, Guglielmo Bosca e Nicolò Molteni (Cse).



EC Sci alpino

Squadra di Coppa Europa di Sci alpino femminile in raduno sciistico, dal 18 al 22 novembre, a Hintertux (Austria), gruppo del quale fanno parte Tatum Bieler, Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), Annette Belfrond, Francesca Carolli (Cse),



Sci alpino

Due Giganti Fis Junior, il 21 novembre maschile, il 22 femminile, a Solda (Alto Adige), gare che vedranno impegnati gli atleti della squadra Asiva e gli Osservati. Al via ci saranno: Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Giulia Ceresa (Sc Gressoney MR), Francine Rollet (Sc Chamolé), Sofia Fumagalli, Thomas Carrozza (Club de Ski), Mattia Contino Riccardo Parini (Sc Aosta), Laurent Grivel, Edoardo Rossi (Sc Crammont MB), e gli Osservati Margherita Sala, Carlotta Paletti, Alice Tonolini, Michele Bisetti, Vittorio Santoro (Sc Crammont MB) e, per i Club, Giulia Bosonin (Sc Crammont MB).