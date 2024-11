La louisiana a coppie stableford regala emozioni forti ai giocatori del Golf Aosta Brissogne

Domenica scorsa, il Golf Aosta Brissogne ha ospitato la tanto attesa Coppa del Presidente. In una cornice suggestiva, i giocatori si sono sfidati in una louisiana a coppie stableford, mettendo alla prova le loro abilità e la loro capacità di lavorare in squadra.

Alla fine, ecco i risultati:

1° Lordo MONTANI MICHELE - CRISTINA MATTIA 38

1° Netto PALENNI MARINO – FIABANE SIMONE 41

2° Netto WOODALL JAMES – LORUSSO STEFANO 39

3° Netto CHELI ANDREA – BRUN EMIDIO 38

1° Coppia Mista JAMMARON PAOLO – ANTONUTTI PAOLA 38

1° Coppia Lady GRANGE ROSELLA – BLANC LEA 37