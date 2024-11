Ciclismo: Anselmi, Careri e Carbone protagonisti nel giorno di Ognissanti

Nel capoluogo toscano negli Allievi Donne, successo della secondo anno Michole Righetto (34’10”) davanti alla migliore delle ‘primo anno’, Matilde Anselmi (Salus Guerciotti Cx; 34’55”), con terza al ‘secondo anno’ Rachele Cafueri (/35’26”). In campo maschile, prime tre posizioni ai ‘secondo anno’: Tommaso Cingolani (Team Cingolani; 28’52) ha preceduto Giovanni Bosio (Salus Guerciotti Cx; 29’14”) e il gemello Filippo Cingolani (Team Cingolani; 29’25”). Quarto assoluto, sul gradino più alto del podio dei ‘primo anno’, a soli 4” dal terzo classifica, Michel Careri (Salus Guerciotti Cx; 29’29”).

Nel barese, terzo posto assoluto tra gli Open per Andrea Carbone (Rostese) nella gara vinta da Vittorio Carrer (Fusion Bike) davanti a Simone Massaro.

Ciclocross

Campionati Europei di Ciclocross, questo pomeriggio, alle 15, a Pontevedra (Spagna), con in palio il titolo della Team relay. Quattro nazioni al via e, tra queste, l’Italia che, in seconda e sesta frazione schiererà i fratelli Agostinacchio, rispettivamente Mattia e Filippo.